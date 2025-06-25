https://ria.ru/20250625/lev-2025244760.html
Ветеринар рассказал, что будет со львом, напавшим на владельца "Тайгана"
Ветеринар рассказал, что будет со львом, напавшим на владельца "Тайгана" - РИА Новости, 25.06.2025
Ветеринар рассказал, что будет со львом, напавшим на владельца "Тайгана"
Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган", усыплять не будут, рассказал РИА Новости ветеринарный врач парка Василий Писковой. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:51:00+03:00
2025-06-25T06:51:00+03:00
2025-06-25T11:53:00+03:00
россия
европа
белогорский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586666947_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c098c99aa3745fff6e7e680f45e07fe2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган", усыплять не будут, рассказал РИА Новости ветеринарный врач парка Василий Писковой. Региональное следственное управление СК России 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Пострадавшего прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние Зубкова оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, он пришел в сознание и уже может слабо говорить, а пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК России заявил, что нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "Необходимости в усыплении льва нет, потому как причиной случившегося стал в первую очередь человеческий фактор, неосторожность. Льва случайно испугал резкий звук, он пытался защитить себя и на этом фоне, когда мимо пробегал, напрыгнул на Олега Алексеевича (Зубкова. — Прим. ред.). Даже кошка может от испуга исцарапать, искусать, а тут молодой лев", — сказал Писковой. По его словам, напавший лев никогда не проявлял агрессию. "Никто его усыплять, я думаю, не будет. Если бы лев хотел загрызть, ему бы хватило нескольких секунд, но он причинил ранения и убежал", — подчеркнул Писковой. Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250624/lev-2025201484.html
https://ria.ru/20250624/direktor-2025002586.html
россия
европа
белогорский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586666947_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_4140ead24ad50b2230d552e559e36ffa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, белогорский район, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Европа, Белогорский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Ветеринар рассказал, что будет со львом, напавшим на владельца "Тайгана"
Ветврач Писковой: напавшего на владельца "Тайгана" льва усыплять не будут
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган", усыплять не будут, рассказал РИА Новости ветеринарный врач парка Василий Писковой.
Региональное следственное управление СК России
22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Пострадавшего прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние Зубкова оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, он пришел в сознание и уже может слабо говорить, а пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.
СК России заявил, что нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
"Необходимости в усыплении льва нет, потому как причиной случившегося стал в первую очередь человеческий фактор, неосторожность. Льва случайно испугал резкий звук, он пытался защитить себя и на этом фоне, когда мимо пробегал, напрыгнул на Олега Алексеевича (Зубкова. — Прим. ред.). Даже кошка может от испуга исцарапать, искусать, а тут молодой лев", — сказал Писковой.
По его словам, напавший лев никогда не проявлял агрессию.
"Никто его усыплять, я думаю, не будет. Если бы лев хотел загрызть, ему бы хватило нескольких секунд, но он причинил ранения и убежал", — подчеркнул Писковой.
Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе
. Находится в Белогорском районе Крыма
. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.