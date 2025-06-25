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Ветеринар рассказал, что будет со львом, напавшим на владельца "Тайгана" - РИА Новости, 25.06.2025
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06:51 25.06.2025 (обновлено: 11:53 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/lev-2025244760.html
Ветеринар рассказал, что будет со львом, напавшим на владельца "Тайгана"
Ветеринар рассказал, что будет со львом, напавшим на владельца "Тайгана" - РИА Новости, 25.06.2025
Ветеринар рассказал, что будет со львом, напавшим на владельца "Тайгана"
Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган", усыплять не будут, рассказал РИА Новости ветеринарный врач парка Василий Писковой. РИА Новости, 25.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган", усыплять не будут, рассказал РИА Новости ветеринарный врач парка Василий Писковой. Региональное следственное управление СК России 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Пострадавшего прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние Зубкова оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, он пришел в сознание и уже может слабо говорить, а пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК России заявил, что нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "Необходимости в усыплении льва нет, потому как причиной случившегося стал в первую очередь человеческий фактор, неосторожность. Льва случайно испугал резкий звук, он пытался защитить себя и на этом фоне, когда мимо пробегал, напрыгнул на Олега Алексеевича (Зубкова. — Прим. ред.). Даже кошка может от испуга исцарапать, искусать, а тут молодой лев", — сказал Писковой. По его словам, напавший лев никогда не проявлял агрессию. "Никто его усыплять, я думаю, не будет. Если бы лев хотел загрызть, ему бы хватило нескольких секунд, но он причинил ранения и убежал", — подчеркнул Писковой. Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250624/lev-2025201484.html
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россия, европа, белогорский район, следственный комитет россии (ск рф)
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Ветеринар рассказал, что будет со львом, напавшим на владельца "Тайгана"

Ветврач Писковой: напавшего на владельца "Тайгана" льва усыплять не будут

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкЛьвы в сафари-парке "Тайган"
Львы в сафари-парке Тайган - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Львы в сафари-парке "Тайган". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган", усыплять не будут, рассказал РИА Новости ветеринарный врач парка Василий Писковой.
Региональное следственное управление СК России 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Пострадавшего прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние Зубкова оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, он пришел в сознание и уже может слабо говорить, а пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.
СК России заявил, что нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
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"Необходимости в усыплении льва нет, потому как причиной случившегося стал в первую очередь человеческий фактор, неосторожность. Льва случайно испугал резкий звук, он пытался защитить себя и на этом фоне, когда мимо пробегал, напрыгнул на Олега Алексеевича (Зубкова. — Прим. ред.). Даже кошка может от испуга исцарапать, искусать, а тут молодой лев", — сказал Писковой.
По его словам, напавший лев никогда не проявлял агрессию.
"Никто его усыплять, я думаю, не будет. Если бы лев хотел загрызть, ему бы хватило нескольких секунд, но он причинил ранения и убежал", — подчеркнул Писковой.
Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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