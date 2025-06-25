https://ria.ru/20250625/lev-2025244760.html

Ветеринар рассказал, что будет со львом, напавшим на владельца "Тайгана"

Ветеринар рассказал, что будет со львом, напавшим на владельца "Тайгана" - РИА Новости, 25.06.2025

Ветеринар рассказал, что будет со львом, напавшим на владельца "Тайгана"

Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган", усыплять не будут, рассказал РИА Новости ветеринарный врач парка Василий Писковой. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T06:51:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган", усыплять не будут, рассказал РИА Новости ветеринарный врач парка Василий Писковой. Региональное следственное управление СК России 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Пострадавшего прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние Зубкова оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, он пришел в сознание и уже может слабо говорить, а пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК России заявил, что нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "Необходимости в усыплении льва нет, потому как причиной случившегося стал в первую очередь человеческий фактор, неосторожность. Льва случайно испугал резкий звук, он пытался защитить себя и на этом фоне, когда мимо пробегал, напрыгнул на Олега Алексеевича (Зубкова. — Прим. ред.). Даже кошка может от испуга исцарапать, искусать, а тут молодой лев", — сказал Писковой. По его словам, напавший лев никогда не проявлял агрессию. "Никто его усыплять, я думаю, не будет. Если бы лев хотел загрызть, ему бы хватило нескольких секунд, но он причинил ранения и убежал", — подчеркнул Писковой. Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250624/lev-2025201484.html

https://ria.ru/20250624/direktor-2025002586.html

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россия, европа, белогорский район, следственный комитет россии (ск рф)