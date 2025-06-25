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Главу комитета Госдумы по труду Нилова исключили из ЛДПР

Главу комитета Госдумы по труду Нилова исключили из ЛДПР - РИА Новости, 25.06.2025

Главу комитета Госдумы по труду Нилова исключили из ЛДПР

Президиум Высшего совета ЛДПР решил исключить главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова из партии, сообщил РИА Новости лидер политсилы Леонид Слуцкий. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:36:00+03:00

2025-06-25T17:36:00+03:00

2025-06-25T18:54:00+03:00

политика

лдпр

ярослав нилов

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президиум Высшего совета ЛДПР решил исключить главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова из партии, сообщил РИА Новости лидер политсилы Леонид Слуцкий."Сегодня президиум Высшего совета принял решение об исключении Нилова из партии, решение принято абсолютным большинством голосов. С решением президиума Высшего совета партии я согласен", — сказал Слуцкий.По его словам, соответствующие обращения поступили "от депутатов, членов партии и региональных отделений". Слуцкий заявил, что все они сошлись во мнении, что "человек, нарушающий партийную дисциплину и распространяющий о партии и ее руководстве клевету, а также совершающий действия, порочащие ее руководство", не могут оставаться частью ЛДПР. "Такие принципы оставил партии великий (Владимир. — Прим. ред.) Жириновский", — отметил Слуцкий.Нилов, в свою очередь, позднее сообщил, что планирует обжаловать в суде это решение. По его словам, при его вынесении было "допущено очень много и процессуальных нарушений, и содержательных".

https://ria.ru/20241213/slutskij-1989082681.html

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политика, лдпр, ярослав нилов, госдума рф, леонид слуцкий (политик)