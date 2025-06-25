Рейтинг@Mail.ru
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 25.06.2025 (обновлено: 21:45 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/lada-2025458566.html
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus - РИА Новости, 25.06.2025
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:43:00+03:00
2025-06-25T21:45:00+03:00
авто
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
lada vesta
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156158/88/1561588801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29a575e4d40e37d6ad2517bddf88437b.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Заявка была подана 17 февраля 2025 года, ведомство приняло решение о регистрации товарного знака 25 июня с действием до 2035 года. В документах в соответствии с постановлением правительства РФ не указан заявитель. Под данным товарным знаком в России могут производиться и продаваться автомобили, запчасти и аксессуары к машинам.
https://ria.ru/20250422/hyundai--2012648369.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156158/88/1561588801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aaec3ce0d5fc8c6323619ec602bdf2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), lada vesta, экономика
Авто, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Lada Vesta, Экономика
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus

Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus, заявка была подана в феврале

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип автомобиля Lada
Логотип автомобиля Lada - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип автомобиля Lada. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Заявка была подана 17 февраля 2025 года, ведомство приняло решение о регистрации товарного знака 25 июня с действием до 2035 года.
В документах в соответствии с постановлением правительства РФ не указан заявитель. Под данным товарным знаком в России могут производиться и продаваться автомобили, запчасти и аксессуары к машинам.
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai на автосалоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Hyundai зарегистрировал новые товарные знаки в России
22 апреля, 07:20
 
АвтоРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Lada VestaЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала