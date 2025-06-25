https://ria.ru/20250625/lada-2025458566.html
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus - РИА Новости, 25.06.2025
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:43:00+03:00
2025-06-25T21:43:00+03:00
2025-06-25T21:45:00+03:00
авто
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Заявка была подана 17 февраля 2025 года, ведомство приняло решение о регистрации товарного знака 25 июня с действием до 2035 года. В документах в соответствии с постановлением правительства РФ не указан заявитель. Под данным товарным знаком в России могут производиться и продаваться автомобили, запчасти и аксессуары к машинам.
https://ria.ru/20250422/hyundai--2012648369.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), lada vesta, экономика
Авто, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Lada Vesta, Экономика
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus, заявка была подана в феврале