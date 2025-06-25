https://ria.ru/20250625/lada-2025458566.html

Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus

Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus - РИА Новости, 25.06.2025

Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus

Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T21:43:00+03:00

2025-06-25T21:43:00+03:00

2025-06-25T21:45:00+03:00

авто

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

lada vesta

экономика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Заявка была подана 17 февраля 2025 года, ведомство приняло решение о регистрации товарного знака 25 июня с действием до 2035 года. В документах в соответствии с постановлением правительства РФ не указан заявитель. Под данным товарным знаком в России могут производиться и продаваться автомобили, запчасти и аксессуары к машинам.

https://ria.ru/20250422/hyundai--2012648369.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), lada vesta, экономика