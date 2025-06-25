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Владельцу сафари-парка в Крыму сделали новую операцию - РИА Новости, 25.06.2025
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20:26 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/krym-2025450694.html
Владельцу сафари-парка в Крыму сделали новую операцию
Владельцу сафари-парка в Крыму сделали новую операцию - РИА Новости, 25.06.2025
Владельцу сафари-парка в Крыму сделали новую операцию
Владельцу крымского сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову сделали новую операцию, его жизни ничего не угрожает, заявил ветеринарный врач организации Василий... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:26:00+03:00
2025-06-25T20:26:00+03:00
происшествия
краснодар
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европа
олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Владельцу крымского сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову сделали новую операцию, его жизни ничего не угрожает, заявил ветеринарный врач организации Василий Писковой. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Владельца сафари-парка прооперировали в райбольнице, потом перевели в республиканскую клиническую больницу имени Николая Семашко, а затем - в клинику Краснодара для дальнейшего лечения. По данным врачей, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По заключению СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "У Олега подтверждено незначительное повреждение грудной полости. Лев, когда с левой стороны пытался нанести увечья, своими клыками незначительно сделал прободение в грудную полость, то есть маленькую дырочку, через которую поступил воздух в небольшом количестве в грудную полость. Там было незначительное количество воздуха, которое не мешало дышать легкому, но создавало небольшое напряжение, поэтому хирург откачал этот воздух и нормализовал давление в грудной полости. Сейчас Олег чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает", - сказал Писковой в официальном видеозаявлении. По словам ветеринарного врача, операцию провел в больнице Краснодара торакальный хирург Владимир Порханов, который также подтвердил, что при нападении льва была задета трахея, при этом пищевод не пострадал. "Самое главное, что не были задеты жизненно важные сосуды, а именно артерии. Были повреждены поверхностные вены, но это не привело к критической потере крови. Пару сантиметров отделяло Олега от смерти, потому что до артерии оставалось буквально пару сантиметров", - уточнил Писковой. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250624/direktor-2025002586.html
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происшествия, краснодар, россия, европа, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Европа, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ)
Владельцу сафари-парка в Крыму сделали новую операцию

Владельцу крымского сафари-парка "Тайган" Зубкову сделали новую операцию

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят
Директор сафари-парка Тайган Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Владельцу крымского сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову сделали новую операцию, его жизни ничего не угрожает, заявил ветеринарный врач организации Василий Писковой.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Владельца сафари-парка прооперировали в райбольнице, потом перевели в республиканскую клиническую больницу имени Николая Семашко, а затем - в клинику Краснодара для дальнейшего лечения. По данным врачей, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По заключению СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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"У Олега подтверждено незначительное повреждение грудной полости. Лев, когда с левой стороны пытался нанести увечья, своими клыками незначительно сделал прободение в грудную полость, то есть маленькую дырочку, через которую поступил воздух в небольшом количестве в грудную полость. Там было незначительное количество воздуха, которое не мешало дышать легкому, но создавало небольшое напряжение, поэтому хирург откачал этот воздух и нормализовал давление в грудной полости. Сейчас Олег чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает", - сказал Писковой в официальном видеозаявлении.
По словам ветеринарного врача, операцию провел в больнице Краснодара торакальный хирург Владимир Порханов, который также подтвердил, что при нападении льва была задета трахея, при этом пищевод не пострадал.
"Самое главное, что не были задеты жизненно важные сосуды, а именно артерии. Были повреждены поверхностные вены, но это не привело к критической потере крови. Пару сантиметров отделяло Олега от смерти, потому что до артерии оставалось буквально пару сантиметров", - уточнил Писковой.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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ПроисшествияКраснодарРоссияЕвропаОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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