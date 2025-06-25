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Взлет и падение короля советского рока: что погубило Криса Кельми

Взлет и падение короля советского рока: что погубило Криса Кельми - РИА Новости, 25.06.2025

Взлет и падение короля советского рока: что погубило Криса Кельми

Имя Крис Кельми прекрасно известно многим меломанам Советского Союза, России и зарубежья. Яркий и харизматичный рок-музыкант сочинял и исполнял хиты, которые... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Имя Крис Кельми прекрасно известно многим меломанам Советского Союза, России и зарубежья. Яркий и харизматичный рок-музыкант сочинял и исполнял хиты, которые хорошо помнят до сих пор, — "Ночное рандеву", "Усталое такси", "Замыкая круг".Стараниями артиста в нашей стране появились группы "Високосное лето" и "Рок-ателье". Однако довольно быстро Кельми упал на дно. Что стало причиной?Теннисист и музыкантАнатолий Арьевич Кельми родился 21 апреля 1955 года в Москве, в семье метростроевцев. Это потом он возьмет себе звучный псевдоним. А пока что юный Кельми увлекается музыкой и спортом.В возрасте четырёх лет Кельми начал играть на фортепиано и гитаре, а с пяти лет уже занимался с репетитором музыкой, а в восьмилетнем возрасте поступил в Московскую детскую музыкальную школу имени И. О. Дунаевского, которую окончил в 1969 году по классу фортепиано.Параллельно с четырёх лет занимался спортом. Отец привёл его сначала в футбольную школу, а потом — в теннисную.Будущий артист стал кандидатом в мастера спорта по теннису и даже входил в состав юношеской сборной СССР по теннису, тренировался под руководством известного тренера Шамиля Тарпищева, был в тройке лучших теннисистов Москвы.Как Анатолий стал КрисомВ пятнадцать лет Кельми пришлось пережить уход из семьи отца. У которого появилась другая семья, и скоро родился еще один сын – Евгений. Примерно в это же время подросток увлекся рок-музыкой.Собрав возле себя таких же начинающих музыкантов-подростков, он основал группу "Садко". С которой играли на школьных вечерах целых два года. Через несколько лет из остатков "Садко" и другой группы – "Аэропорт" - появился новый коллектив под названием "Високосное лето", отцами-основателями которого стали Александр Ситковецкий и Крис Кельми.Тогда же Анатолий берет себе псевдоним Крис, взяв имя одного из героев нашумевшего фильма Тарковского "Солярис".На вершине успеха"Високосное лето" хотя и стало настоящим событием для советской рок-тусовки, но через какое-то время группа распалась. Настоящим прорывом для Кельми стало знакомство с Марком Захаровым, на базе театра "Ленком" создается группа "Рок-ателье".Музыка которой сопровождала тогда все самые громкие спектакли Марка Захарова – "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнона" и "Авось".Постепенно рос уровень мастерства Криса Кельми и всего состава "Рок-ателье" неудержимо рос. Огромную популярность получила знаменитая песня "Замыкая круг", написанная Крисом. Он пригласил для исполнения композиции 23 знаменитых советских музыканта.Среди которых были Александр Градский, Константин Никольский, Валерий Сюткин, Марина Капуро, Наталья Ветлицкая, Александр Иванов и другие исполнители.Песни "Ночное рандеву" и "Усталое такси" звучали повсюду. Крис Кельми получил признание и за океаном – работал на американском канале MTV. После знакомства с певцом легендарный участник "Роллинг Стоунз", Кит Ричардс, признал: "В СССР есть рок!"Красивые поклонницыХотя у артиста было множество поклонниц, женился он лишь однажды. Со своей женой Людмилой Кельми певец прожил тридцать лет. У супругов родился сын, которому дали имя Кристиан.К сожалению, жизнь супруги омрачали слухи о многочисленных изменах, которые имели под собой почву. На гастролях вокруг Криса Кельми постоянно толпились юные красивые девушки, и он порой не мог устоять перед соблазном.Известно, что артист несколько лет изменял жене с Полиной Беловой, с которой встретился в стрип-клубе, но это произошло уже на закате карьеры, когда Крис начал сильно злоупотреблять спиртным.Упал по пьяни с седьмого этажа и отделался испугомМузыкант и в юности баловался алкоголем, но реальным "спусковым крючком" для чрезмерного употребления спиртного послужил резкий спад его популярности в 2000-х.На сцену появились новые звезды, а Криса начали забывать. Музыкант стал сильно пить, что приводило к опасным приключениям. Однажды, в состоянии опьянения потеряв ключи, Крис попытался забраться в свою квартиру на седьмом этаже через окно подъезда, но уже в паре метров от цели соскользнул и рухнул вниз.Ему сильно повезло, что он упал в мягкий сугроб, иначе все могло бы окончиться трагично.Несколько раз его задерживали за вождение машины в нетрезвом состоянии. После чего Крис Кельми уступил уговорам друзей и отправился на реабилитацию в одну из клиник Таиланда. Это было в 2017 году. К тому времени Крис уже давно не жил со своей семьей, хотя официально оформлять развод они с Людмилой не стали.К несчастью, результатов реабилитации хватило ненадолго. Музыкант быстро вернулся к алкоголю, и такое злоупотребление стало причиной остановки его сердца в канун Нового 2019 года. Крис Кельми скончался в 63 года в своем доме в Подмосковье.

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