https://ria.ru/20250625/kreml-2025300482.html

В Кремле назвали Армению важным союзником России

В Кремле назвали Армению важным союзником России - РИА Новости, 25.06.2025

В Кремле назвали Армению важным союзником России

Армения является важным союзником России, между странами развитые, многопрофильные отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:18:00+03:00

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армения

россия

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в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Армения является важным союзником России, между странами развитые, многопрофильные отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "(Армения - ред.) - это важный наш союзник. У нас весьма развитые, очень многопрофильные отношения", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, находится ли Москва в контакте с Ереваном.

https://ria.ru/20250625/arkhiepiskop-2025282708.html

армения

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армения, россия, москва, дмитрий песков, в мире