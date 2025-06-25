https://ria.ru/20250625/kreml-2025300482.html
В Кремле назвали Армению важным союзником России
В Кремле назвали Армению важным союзником России - РИА Новости, 25.06.2025
В Кремле назвали Армению важным союзником России
Армения является важным союзником России, между странами развитые, многопрофильные отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:18:00+03:00
2025-06-25T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Армения является важным союзником России, между странами развитые, многопрофильные отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "(Армения - ред.) - это важный наш союзник. У нас весьма развитые, очень многопрофильные отношения", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, находится ли Москва в контакте с Ереваном.
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армения, россия, москва, дмитрий песков, в мире
Армения, Россия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле назвали Армению важным союзником России
Песков назвал Армению важным союзником России