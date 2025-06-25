https://ria.ru/20250625/krasnodar-2025279231.html

Прием заявок на регэтап программы "Мама-предприниматель" открыли на Кубани

Прием заявок на регэтап программы "Мама-предприниматель" открыли на Кубани - РИА Новости, 25.06.2025

Прием заявок на регэтап программы "Мама-предприниматель" открыли на Кубани

Прием заявок на региональный этап программы "Мама-предприниматель" стартовал в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:06:00+03:00

2025-06-25T11:06:00+03:00

2025-06-25T11:06:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

краснодар

москва

поддержка бизнеса

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278622_0:171:2560:1611_1920x0_80_0_0_a301a25eb958adb20706853602eecc2a.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Прием заявок на региональный этап программы "Мама-предприниматель" стартовал в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации региона. Программу реализует краевой центр "Мой бизнес" по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Обучение пройдет с 14 по 18 июля, автор лучшего проекта получит 150 тысяч рублей в качестве гранта. "Центр “Мой бизнес” восьмой год проводит обучающую программу “Мама-предприниматель”. Она пользуется большим спросом среди женщин – за годы реализации проекта поступило порядка 800 заявок. В прошлом году в финале федеральной программы отметили победительниц региональных этапов проектов “Мама-предприниматель” и отдельного трека “Мама на селе” – это Валентина Баканова из станицы Раевской и Алена Гарматина из Краснодара", – сообщил журналистам руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев. Участницы пройдут пятидневный очный интенсив в Краснодаре от сертифицированных тренеров центра "Мой бизнес". Они получат конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнают, как разработать бизнес-модель, продвигать свой продукт и найти целевую аудиторию. Также они познакомятся с опытом успешных женщин-предпринимателей и получат индивидуальные консультации от экспертов. "Эта программа несколько лет подтверждает свою востребованность в Краснодарском крае. Многие участницы доказали, что совмещать предпринимательство и материнство – это не только возможно, но и перспективно. Их успешные проекты – лучшее подтверждение эффективности программы и той поддержки, которую получают женщины в нашем регионе. Такая важная инициатива помогает мамам раскрыть свой потенциал и внести вклад в развитие экономики региона", – сообщила журналистам исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова. Фонд развития бизнеса Краснодарского края учредила администрация региона во исполнение краевой целевой программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на Кубани и распоряжения главы администрации. В 2025 году в программу "Мама-предприниматель" внесли ряд изменений. Так, при отборе заявок приоритет отдадут проектам, ориентированным на ключевые отрасли экономики. Принять участие в проекте смогут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декретном отпуске. Обязательным условием является наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития со сроком регистрации до одного года. Заявки принимают до 7 июля включительно на официальном сайте программы. Лучшие участницы регионального этапа смогут пройти углубленное обучение по развитию предпринимательских компетенций на федеральном этапе программы в Москве. Там создательницы 25 проектов поборются за гранты в размере 1 миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250624/krasnodar-2025060246.html

https://ria.ru/20250624/sochi-2025054891.html

https://ria.ru/20250618/krasnodar-2023479454.html

краснодарский край

краснодар

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, краснодар, москва, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости