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Прием заявок на регэтап программы "Мама-предприниматель" открыли на Кубани - РИА Новости, 25.06.2025
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Краснодарский край
 
11:06 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/krasnodar-2025279231.html
Прием заявок на регэтап программы "Мама-предприниматель" открыли на Кубани
Прием заявок на регэтап программы "Мама-предприниматель" открыли на Кубани - РИА Новости, 25.06.2025
Прием заявок на регэтап программы "Мама-предприниматель" открыли на Кубани
Прием заявок на региональный этап программы "Мама-предприниматель" стартовал в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:06:00+03:00
2025-06-25T11:06:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Прием заявок на региональный этап программы "Мама-предприниматель" стартовал в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации региона. Программу реализует краевой центр "Мой бизнес" по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Обучение пройдет с 14 по 18 июля, автор лучшего проекта получит 150 тысяч рублей в качестве гранта. "Центр “Мой бизнес” восьмой год проводит обучающую программу “Мама-предприниматель”. Она пользуется большим спросом среди женщин – за годы реализации проекта поступило порядка 800 заявок. В прошлом году в финале федеральной программы отметили победительниц региональных этапов проектов “Мама-предприниматель” и отдельного трека “Мама на селе” – это Валентина Баканова из станицы Раевской и Алена Гарматина из Краснодара", – сообщил журналистам руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев. Участницы пройдут пятидневный очный интенсив в Краснодаре от сертифицированных тренеров центра "Мой бизнес". Они получат конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнают, как разработать бизнес-модель, продвигать свой продукт и найти целевую аудиторию. Также они познакомятся с опытом успешных женщин-предпринимателей и получат индивидуальные консультации от экспертов. "Эта программа несколько лет подтверждает свою востребованность в Краснодарском крае. Многие участницы доказали, что совмещать предпринимательство и материнство – это не только возможно, но и перспективно. Их успешные проекты – лучшее подтверждение эффективности программы и той поддержки, которую получают женщины в нашем регионе. Такая важная инициатива помогает мамам раскрыть свой потенциал и внести вклад в развитие экономики региона", – сообщила журналистам исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова. Фонд развития бизнеса Краснодарского края учредила администрация региона во исполнение краевой целевой программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на Кубани и распоряжения главы администрации. В 2025 году в программу "Мама-предприниматель" внесли ряд изменений. Так, при отборе заявок приоритет отдадут проектам, ориентированным на ключевые отрасли экономики. Принять участие в проекте смогут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декретном отпуске. Обязательным условием является наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития со сроком регистрации до одного года. Заявки принимают до 7 июля включительно на официальном сайте программы. Лучшие участницы регионального этапа смогут пройти углубленное обучение по развитию предпринимательских компетенций на федеральном этапе программы в Москве. Там создательницы 25 проектов поборются за гранты в размере 1 миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.
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краснодарский край, краснодар, москва, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Москва, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости
Прием заявок на регэтап программы "Мама-предприниматель" открыли на Кубани

Начался прием заявок на регэтап программы "Мама-предприниматель" на Кубани

© Фото : Администрация Краснодарского краяПрием заявок на региональный этап программы "Мама-предприниматель" стартовал в Краснодарском крае
Прием заявок на региональный этап программы Мама-предприниматель стартовал в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Администрация Краснодарского края
Прием заявок на региональный этап программы "Мама-предприниматель" стартовал в Краснодарском крае
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Прием заявок на региональный этап программы "Мама-предприниматель" стартовал в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации региона.
Программу реализует краевой центр "Мой бизнес" по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Обучение пройдет с 14 по 18 июля, автор лучшего проекта получит 150 тысяч рублей в качестве гранта.
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"Центр “Мой бизнес” восьмой год проводит обучающую программу “Мама-предприниматель”. Она пользуется большим спросом среди женщин – за годы реализации проекта поступило порядка 800 заявок. В прошлом году в финале федеральной программы отметили победительниц региональных этапов проектов “Мама-предприниматель” и отдельного трека “Мама на селе” – это Валентина Баканова из станицы Раевской и Алена Гарматина из Краснодара", – сообщил журналистам руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев.
Участницы пройдут пятидневный очный интенсив в Краснодаре от сертифицированных тренеров центра "Мой бизнес". Они получат конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнают, как разработать бизнес-модель, продвигать свой продукт и найти целевую аудиторию. Также они познакомятся с опытом успешных женщин-предпринимателей и получат индивидуальные консультации от экспертов.
"Эта программа несколько лет подтверждает свою востребованность в Краснодарском крае. Многие участницы доказали, что совмещать предпринимательство и материнство – это не только возможно, но и перспективно. Их успешные проекты – лучшее подтверждение эффективности программы и той поддержки, которую получают женщины в нашем регионе. Такая важная инициатива помогает мамам раскрыть свой потенциал и внести вклад в развитие экономики региона", – сообщила журналистам исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.
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Фонд развития бизнеса Краснодарского края учредила администрация региона во исполнение краевой целевой программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на Кубани и распоряжения главы администрации.
В 2025 году в программу "Мама-предприниматель" внесли ряд изменений. Так, при отборе заявок приоритет отдадут проектам, ориентированным на ключевые отрасли экономики. Принять участие в проекте смогут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декретном отпуске. Обязательным условием является наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития со сроком регистрации до одного года.
Заявки принимают до 7 июля включительно на официальном сайте программы. Лучшие участницы регионального этапа смогут пройти углубленное обучение по развитию предпринимательских компетенций на федеральном этапе программы в Москве. Там создательницы 25 проектов поборются за гранты в размере 1 миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.
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