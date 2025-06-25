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Биография Владимира Крамника

Биография Владимира Крамника - РИА Новости, 25.06.2025

Биография Владимира Крамника

Российский шахматист, международный гроссмейстер Владимир Борисович Крамник родился 25 июня 1975 года в городе Туапсе Краснодарского края. РИА Новости, 25.06.2025

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Российский шахматист, международный гроссмейстер Владимир Борисович Крамник родился 25 июня 1975 года в городе Туапсе Краснодарского края. Владимир Крамник научился играть в шахматы в раннем детстве под руководством отца. В возрасте семи лет он выполнил норматив на 1-й разряд по шахматам. В девять лет стал чемпионом Советского Союза среди юниоров. В десять лет – абсолютным чемпионом города Туапсе. В этот период с юным шахматистом занимался двукратный чемпион СССР Виталий Цешковский. В 11 лет Крамник был зачислен в шахматную школу Михаила Ботвинника, который сам пригласил молодого шахматиста. Вместе с семьей Владимир Крамник переехал в Москву. Усердные занятия шахматами сразу у двух гроссмейстеров (самого Михаила Ботвинника и Гарри Каспарова*, преподающего в этой школе) принесли результаты – уже в 13 лет Владимир Крамник выполнил норматив на мастера спорта по шахматам. В 1991 году Владимир Крамник выиграл чемпионат мира среди юношей до 18 лет, в том же году получил звание международного гроссмейстера.Первого крупного успеха добился в 1992 году на Всемирной шахматной олимпиаде в Маниле (Филиппины). Владимир Крамник показал лучший результат на 1-й запасной доске – 8,5 очка из девяти возможных, а сборная России выиграла турнир.В 1994 и 1996 годах еще дважды становился победителем Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной России; в 2006 году показал лучший результат на 1-й доске – 6,5 из девяти очков; всего в пяти олимпиадах сыграл 47 партий и набрал 32,5 очка. В 2013 году в составе сборной России (играл на 1-й доске) стал победителем командного чемпионата мира в Анталье (Турция).С 1993 года – постоянный участник супертурниров; победитель 10 турниров в Дортмунде (Германия, 1995–2011), дважды побеждал в Дос-Эрманасе (Испания, 1996, 1997), Линаресе (Испания, 2000, 2003) и мемориалах Таля в Москве (2007, 2009); турниров в Хоргене (Швейцария, 1995), Тилбурге (Нидерланды. 1997), Вейк-ан-Зе (Нидерланды, 1998), Бильбао (Испания, 2010), Лондоне (Великобритания, 2011) и многих других международных соревнований.С 1993 года Владимир Крамник участвовал в матчах претендентов на звание чемпиона мира по версиям Международной шахматной федерации (Federation Internationale des Echecs, FIDE; ФИДЕ) и Профессиональной шахматной ассоциации (ПША), но его первые попытки завоевать право на матч с чемпионом мира кончались неудачно: Крамник оступался в матчах 1994 года с Гатой Камским и Борисом Гельфандом, в 1998 году он проиграл в финале Алексею Широву.В 1995 году Владимир Крамник был секундантом Гарри Каспарова* во время его чемпионского матча против индийца Вишванатана Ананда.В январе 1996 года Крамник впервые возглавил рейтинг ФИДЕ.В 2000 году он занимал 2-ю строку в рейтинге сильнейших шахматистов мира, когда чемпион мира Гарри Каспаров* сам назвал его своим соперником в матче на мировое первенство в Лондоне. Владимир Крамник не проиграл ни одной партии и стал 14-м в истории шахмат чемпионом мира.В 2004 году Крамник защитил свой титул, сыграв вничью с венгром Петером Леко в Бриссаго (Швейцария).В 2006 году в Элисте (Калмыкия) состоялся объединительный матч за первенство мира, где соперниками выступили чемпионы мира: Владимир Крамник от ПША и Веселин Топалов от ФИДЕ. Владимир Крамник победил Веселина Топалова на тай-брейке и стал абсолютным чемпионом мира.В 2007 году Крамник проиграл титул индийцу Вишванатану Ананду. Крамник поделил второе место с Борисом Гельфандом из Израиля.В 2008 году Ананд и Крамник провели чемпионский матч-реванш, в котором индиец сумел сохранить титул.В 2010-х годах продолжал бороться за звание сильнейшего шахматиста мира, участвуя в матчах и турнирах претендентов: в 2011 году проиграл в полуфинальном матче Александру Грищуку; в 2013 году в Лондоне разделил 1–2-е места в турнире претендентов с Магнусом Карлсеном, но проиграл на тай-брейке; менее успешными для Крамника были три следующие попытки (2014, 2016, 2018) завоевать право сыграть еще один матч на первенство мира.В конце 1990-х – 2000-х годах неоднократно с успехом выступал в традиционных Монако-турнирах (известных также под названием "Мелоди Амбер"), где ведущие шахматисты мира играли друг с другом матчи из двух партий – в быстрые шахматы и вслепую. Крамник выиграл эти состязания шесть раз (трижды единолично – в 1996, 1999, 2007 и трижды разделив первый приз – в 1998, 2001, 2004).Сыграл два матча с шахматной программой Deep Fritz (2002, 4:4, и 2006, 2:4), способствуя популяризации шахмат в мире.В январе 2019 года Крамник публично объявил о своем уходе из классических шахмат.В августе 2019 года Крамник выиграл турнир по блицу в Амстердаме (Нидерланды), а в декабре 2019 года стал бронзовым призером чемпионата мира по блицу в Москве. В мае 2020 года по инициативе Владимира Крамника состоялся благотворительный онлайн-блицтурнир "Сборная - России". В нем приняли участие ведущие отечественные гроссмейстеры, в том числе сам Владимир Крамник. Все заработанные средства были направлены в поддержку российских медиков. В 2024 году Владимир Крамник был главным тренером сборной Узбекистана на шахматной олимпиаде в Будапеште (Венгрия). Команда Узбекистана под его руководством заняла третье место.Заслуженный мастер спорта России (2000).Награжден орденом Почета (2007).Двукратный обладатель престижной награды "Шахматный Оскар" (2000, 2006).В соавторстве с Яковом Дамским выпустил книгу "Прорыв" по теории шахмат (2000).Женат на французской журналистке Мари-Ло Жермон, у пары две детей.*В 2022 году был признан в РФ иноагентом, в 2024 году внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, владимир крамник, шахматы, спорт