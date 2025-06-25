https://ria.ru/20250625/kosmodrom-2025236982.html

В России может появиться частный космодром

В России может появиться частный космодром - РИА Новости, 25.06.2025

В России может появиться частный космодром

Inter Global Game (IGG) планирует построить в России частный космодром для запуска как минимум 80 малых спутников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T03:39:00+03:00

2025-06-25T03:39:00+03:00

2025-06-25T06:36:00+03:00

наука

космос - риа наука

россия

арктика

дальний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010053579_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_cedbfb247c1bf8965d4409a6441207be.jpg

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Inter Global Game (IGG) планирует построить в России частный космодром для запуска как минимум 80 малых спутников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы планируем построить частный космодром, который обеспечит доступ в космос благодаря ракетам и спутникам, разработанным и произведенным здесь. Этот стартовый комплекс станет площадкой для внедрения спутниковых технологий в области связи, дистанционного зондирования Земли, защиты от стихийных бедствий, управления водными ресурсами, охраны границ и обороны", — приводит пресс-служба слова основателя компании Дмитрия Антонычева. Собственный космодром нужен компании для реализации проекта спутниковой группировки Noy Space Technologies, в рамках которого на низкую орбиту планируется вывести более 80 спутников, которые будут оказывать услуги как для частного сектора, так и для государства.Место предполагаемого строительства космодрома не уточняется. Также не приводятся подробности о ракетах, которые можно будет запускать оттуда, и сроках развертывания группировки на орбите. Проект Noy Space Technologies рассчитан на обеспечение связи в труднодоступных регионах Арктики и Дальнего Востока, внедрение спутниковых и радиорелейных систем связи для мониторинга ледовой обстановки на Севморпути, координации аварийно-спасательных служб в зонах отсутствия наземной инфраструктуры. Кроме того, как ожидают разработчики, он позволит организовать телеком-узлы для обеспечения связи для физлиц, служб экстренного реагирования и систем платных дорог на федеральных трассах, например, "Амур" или Чита-Хабаровск. Как уточнили в пресс-службе, в запуске первых пяти спутников примут участие представители австралийской компании, специализирующейся на запусках малых спутников на низкие орбиты. В дальнейшем сотрудники австралийской компании станут консультантами по строительству спутников, добавили в IGG.

https://ria.ru/20250624/putin-2025066765.html

https://ria.ru/20250607/kosmos-2021450322.html

россия

арктика

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, арктика, дальний восток