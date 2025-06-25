https://ria.ru/20250625/kosmodrom-2025236982.html
В России может появиться частный космодром
В России может появиться частный космодром - РИА Новости, 25.06.2025
В России может появиться частный космодром
Inter Global Game (IGG) планирует построить в России частный космодром для запуска как минимум 80 малых спутников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T03:39:00+03:00
2025-06-25T03:39:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Inter Global Game (IGG) планирует построить в России частный космодром для запуска как минимум 80 малых спутников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы планируем построить частный космодром, который обеспечит доступ в космос благодаря ракетам и спутникам, разработанным и произведенным здесь. Этот стартовый комплекс станет площадкой для внедрения спутниковых технологий в области связи, дистанционного зондирования Земли, защиты от стихийных бедствий, управления водными ресурсами, охраны границ и обороны", — приводит пресс-служба слова основателя компании Дмитрия Антонычева. Собственный космодром нужен компании для реализации проекта спутниковой группировки Noy Space Technologies, в рамках которого на низкую орбиту планируется вывести более 80 спутников, которые будут оказывать услуги как для частного сектора, так и для государства.Место предполагаемого строительства космодрома не уточняется. Также не приводятся подробности о ракетах, которые можно будет запускать оттуда, и сроках развертывания группировки на орбите. Проект Noy Space Technologies рассчитан на обеспечение связи в труднодоступных регионах Арктики и Дальнего Востока, внедрение спутниковых и радиорелейных систем связи для мониторинга ледовой обстановки на Севморпути, координации аварийно-спасательных служб в зонах отсутствия наземной инфраструктуры. Кроме того, как ожидают разработчики, он позволит организовать телеком-узлы для обеспечения связи для физлиц, служб экстренного реагирования и систем платных дорог на федеральных трассах, например, "Амур" или Чита-Хабаровск. Как уточнили в пресс-службе, в запуске первых пяти спутников примут участие представители австралийской компании, специализирующейся на запусках малых спутников на низкие орбиты. В дальнейшем сотрудники австралийской компании станут консультантами по строительству спутников, добавили в IGG.
https://ria.ru/20250624/putin-2025066765.html
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космос - риа наука, россия, арктика, дальний восток
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Арктика, Дальний Восток
В России может появиться частный космодром
IGG планирует построить в России частный космодром
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Inter Global Game (IGG) планирует построить в России частный космодром для запуска как минимум 80 малых спутников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы планируем построить частный космодром, который обеспечит доступ в космос благодаря ракетам и спутникам, разработанным и произведенным здесь. Этот стартовый комплекс станет площадкой для внедрения спутниковых технологий в области связи, дистанционного зондирования Земли, защиты от стихийных бедствий, управления водными ресурсами, охраны границ и обороны", — приводит пресс-служба слова основателя компании Дмитрия Антонычева.
Собственный космодром нужен компании для реализации проекта спутниковой группировки Noy Space Technologies, в рамках которого на низкую орбиту планируется вывести более 80 спутников, которые будут оказывать услуги как для частного сектора, так и для государства.
Место предполагаемого строительства космодрома не уточняется. Также не приводятся подробности о ракетах, которые можно будет запускать оттуда, и сроках развертывания группировки на орбите.
Проект Noy Space Technologies рассчитан на обеспечение связи в труднодоступных регионах Арктики
и Дальнего Востока
, внедрение спутниковых и радиорелейных систем связи для мониторинга ледовой обстановки на Севморпути, координации аварийно-спасательных служб в зонах отсутствия наземной инфраструктуры. Кроме того, как ожидают разработчики, он позволит организовать телеком-узлы для обеспечения связи для физлиц, служб экстренного реагирования и систем платных дорог на федеральных трассах, например, "Амур" или Чита-Хабаровск.
Как уточнили в пресс-службе, в запуске первых пяти спутников примут участие представители австралийской компании, специализирующейся на запусках малых спутников на низкие орбиты. В дальнейшем сотрудники австралийской компании станут консультантами по строительству спутников, добавили в IGG.