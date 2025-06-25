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В Тихом океане при странных обстоятельствах затонуло загоревшееся судно - РИА Новости, 25.06.2025
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01:00 25.06.2025 (обновлено: 10:57 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/korabl-2025228866.html
В Тихом океане при странных обстоятельствах затонуло загоревшееся судно
В Тихом океане при странных обстоятельствах затонуло загоревшееся судно - РИА Новости, 25.06.2025
В Тихом океане при странных обстоятельствах затонуло загоревшееся судно
Судно Morning Midas, перевозившее автомобили и электромобили, затонуло в Тихом океане в понедельник вечером спустя несколько недель после того, как на нем... РИА Новости, 25.06.2025
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тихий океан
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Судно Morning Midas, перевозившее автомобили и электромобили, затонуло в Тихом океане в понедельник вечером спустя несколько недель после того, как на нем начался пожар, пишет американская газета The Wall Street Journal."Затопление судна оставляет следователям мало зацепок относительно причины возгорания", — говорится в материале.По данным международной компании по управлению судами Zodiac Maritime, на борту Morning Midas находилось 3000 автомобилей, в том числе около 800 электромобилей.Издание предполагает, что хотя литиевые батареи, используемые во многих электромобилях, легко воспламеняются, но вряд ли пожар на судне был напрямую связан с грузом.По данным портала отслеживания судов Marine Traffic, Morning Midas служит для перевозки автомобилей. Двадцать шестого мая оно вышло под флагом Либерии из городского округа Яньтай провинции Шаньдун в Китае и по плану должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня. Как сообщили в Береговой охране США, пожар на судне начался 3 июня, когда оно находилось примерно в 555 километрах от острова Адак (Алеутские острова).
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в мире, тихий океан, либерия, шаньдун
В мире, Тихий океан, Либерия, Шаньдун
В Тихом океане при странных обстоятельствах затонуло загоревшееся судно

WSJ: загоревшееся судно, перевозившее электромобили, затонуло в Тихом океане

© AP Photo / U.S. Coast Guard/Courtesy Air Station Kodiak Дым поднимается над грузовым судном Morning Midas в Тихом океане
Дым поднимается над грузовым судном Morning Midas в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Courtesy Air Station Kodiak
Дым поднимается над грузовым судном Morning Midas в Тихом океане. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Судно Morning Midas, перевозившее автомобили и электромобили, затонуло в Тихом океане в понедельник вечером спустя несколько недель после того, как на нем начался пожар, пишет американская газета The Wall Street Journal.
"Затопление судна оставляет следователям мало зацепок относительно причины возгорания", — говорится в материале.
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По данным международной компании по управлению судами Zodiac Maritime, на борту Morning Midas находилось 3000 автомобилей, в том числе около 800 электромобилей.
Издание предполагает, что хотя литиевые батареи, используемые во многих электромобилях, легко воспламеняются, но вряд ли пожар на судне был напрямую связан с грузом.
По данным портала отслеживания судов Marine Traffic, Morning Midas служит для перевозки автомобилей. Двадцать шестого мая оно вышло под флагом Либерии из городского округа Яньтай провинции Шаньдун в Китае и по плану должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня. Как сообщили в Береговой охране США, пожар на судне начался 3 июня, когда оно находилось примерно в 555 километрах от острова Адак (Алеутские острова).
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