https://ria.ru/20250625/korabl-2025228866.html

В Тихом океане при странных обстоятельствах затонуло загоревшееся судно

В Тихом океане при странных обстоятельствах затонуло загоревшееся судно - РИА Новости, 25.06.2025

В Тихом океане при странных обстоятельствах затонуло загоревшееся судно

Судно Morning Midas, перевозившее автомобили и электромобили, затонуло в Тихом океане в понедельник вечером спустя несколько недель после того, как на нем... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T01:00:00+03:00

2025-06-25T01:00:00+03:00

2025-06-25T10:57:00+03:00

в мире

тихий океан

либерия

шаньдун

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021023676_0:143:1394:927_1920x0_80_0_0_eccab80b0c5a4a3edbc18a0a582bfd18.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Судно Morning Midas, перевозившее автомобили и электромобили, затонуло в Тихом океане в понедельник вечером спустя несколько недель после того, как на нем начался пожар, пишет американская газета The Wall Street Journal."Затопление судна оставляет следователям мало зацепок относительно причины возгорания", — говорится в материале.По данным международной компании по управлению судами Zodiac Maritime, на борту Morning Midas находилось 3000 автомобилей, в том числе около 800 электромобилей.Издание предполагает, что хотя литиевые батареи, используемые во многих электромобилях, легко воспламеняются, но вряд ли пожар на судне был напрямую связан с грузом.По данным портала отслеживания судов Marine Traffic, Morning Midas служит для перевозки автомобилей. Двадцать шестого мая оно вышло под флагом Либерии из городского округа Яньтай провинции Шаньдун в Китае и по плану должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня. Как сообщили в Береговой охране США, пожар на судне начался 3 июня, когда оно находилось примерно в 555 километрах от острова Адак (Алеутские острова).

https://ria.ru/20250412/tramp-2010879828.html

https://ria.ru/20231007/zelandiya-1901004480.html

тихий океан

либерия

шаньдун

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тихий океан, либерия, шаньдун