В Тихом океане при странных обстоятельствах затонуло загоревшееся судно
WSJ: загоревшееся судно, перевозившее электромобили, затонуло в Тихом океане
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Courtesy Air Station Kodiak Дым поднимается над грузовым судном Morning Midas в Тихом океане
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Courtesy Air Station Kodiak
Дым поднимается над грузовым судном Morning Midas в Тихом океане. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Судно Morning Midas, перевозившее автомобили и электромобили, затонуло в Тихом океане в понедельник вечером спустя несколько недель после того, как на нем начался пожар, пишет американская газета The Wall Street Journal.
"Затопление судна оставляет следователям мало зацепок относительно причины возгорания", — говорится в материале.
По данным международной компании по управлению судами Zodiac Maritime, на борту Morning Midas находилось 3000 автомобилей, в том числе около 800 электромобилей.
Издание предполагает, что хотя литиевые батареи, используемые во многих электромобилях, легко воспламеняются, но вряд ли пожар на судне был напрямую связан с грузом.
По данным портала отслеживания судов Marine Traffic, Morning Midas служит для перевозки автомобилей. Двадцать шестого мая оно вышло под флагом Либерии из городского округа Яньтай провинции Шаньдун в Китае и по плану должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня. Как сообщили в Береговой охране США, пожар на судне начался 3 июня, когда оно находилось примерно в 555 километрах от острова Адак (Алеутские острова).
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