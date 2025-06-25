https://ria.ru/20250625/khmao-2025284580.html
В Сургутском районе Югры проложат новый участок трубопровода
В Сургутском районе Югры проложат новый участок трубопровода - РИА Новости, 25.06.2025
В Сургутском районе Югры проложат новый участок трубопровода
Работы по укладке нового участка трубопровода в селе Сытомино Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа обойдутся в 9 миллионов рублей и будут... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:25:00+03:00
2025-06-25T11:25:00+03:00
2025-06-25T11:25:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Работы по укладке нового участка трубопровода в селе Сытомино Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа обойдутся в 9 миллионов рублей и будут завершены до конца лета, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Новый участок трубопровода протяженностью более 800 м прокладывают в районе улиц Лесной и Восточной. Стоимость работ — свыше 9 млн рублей из средств районного бюджета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, реконструкция включает земляные работы, устройство наружных сетей и трубопроводов, переходов через препятствия, разбивку трассы и другие. В настоящее время готовность коммунального объекта составляет 45%: уже проложены сети, идет монтаж 11 смотровых колодцев. Срок окончания строительно-монтажных работ запланирован на конец августа. На подготовку к новому отопительному сезону властями Сургутского района ХМАО предусмотрено свыше 534 миллионов рублей. К зиме будут подготовлены 27 котельных, 18 водоочистных сооружений, 8 канализационных очистных, порядка 860 километров инженерных сетей, 1,5 тысяч километров линий электропередачи, более 1 тысячи многоквартирных домов и 119 объектов социальной сферы.
https://ria.ru/20250617/kvartiry-2023376935.html
https://ria.ru/20250624/sooruzhenie-2025118309.html
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общество, жкх, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, лесной
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, ЖКХ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, Лесной
В Сургутском районе Югры проложат новый участок трубопровода
Новый участок трубопровода проложат в селе Сургутского района Югры в августе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Работы по укладке нового участка трубопровода в селе Сытомино Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа обойдутся в 9 миллионов рублей и будут завершены до конца лета, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Новый участок трубопровода протяженностью более 800 м прокладывают в районе улиц Лесной и Восточной. Стоимость работ — свыше 9 млн рублей из средств районного бюджета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, реконструкция включает земляные работы, устройство наружных сетей и трубопроводов, переходов через препятствия, разбивку трассы и другие. В настоящее время готовность коммунального объекта составляет 45%: уже проложены сети, идет монтаж 11 смотровых колодцев. Срок окончания строительно-монтажных работ запланирован на конец августа.
На подготовку к новому отопительному сезону властями Сургутского района ХМАО предусмотрено свыше 534 миллионов рублей. К зиме будут подготовлены 27 котельных, 18 водоочистных сооружений, 8 канализационных очистных, порядка 860 километров инженерных сетей, 1,5 тысяч километров линий электропередачи, более 1 тысячи многоквартирных домов и 119 объектов социальной сферы.