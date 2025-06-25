https://ria.ru/20250625/khmao-2025284580.html

В Сургутском районе Югры проложат новый участок трубопровода

В Сургутском районе Югры проложат новый участок трубопровода - РИА Новости, 25.06.2025

В Сургутском районе Югры проложат новый участок трубопровода

Работы по укладке нового участка трубопровода в селе Сытомино Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа обойдутся в 9 миллионов рублей и будут... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:25:00+03:00

2025-06-25T11:25:00+03:00

2025-06-25T11:25:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

общество

жкх

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

лесной

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025283429_0:484:791:929_1920x0_80_0_0_c827a4f84e446840ba6bd2b0244359a9.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Работы по укладке нового участка трубопровода в селе Сытомино Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа обойдутся в 9 миллионов рублей и будут завершены до конца лета, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Новый участок трубопровода протяженностью более 800 м прокладывают в районе улиц Лесной и Восточной. Стоимость работ — свыше 9 млн рублей из средств районного бюджета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, реконструкция включает земляные работы, устройство наружных сетей и трубопроводов, переходов через препятствия, разбивку трассы и другие. В настоящее время готовность коммунального объекта составляет 45%: уже проложены сети, идет монтаж 11 смотровых колодцев. Срок окончания строительно-монтажных работ запланирован на конец августа. На подготовку к новому отопительному сезону властями Сургутского района ХМАО предусмотрено свыше 534 миллионов рублей. К зиме будут подготовлены 27 котельных, 18 водоочистных сооружений, 8 канализационных очистных, порядка 860 километров инженерных сетей, 1,5 тысяч километров линий электропередачи, более 1 тысячи многоквартирных домов и 119 объектов социальной сферы.

https://ria.ru/20250617/kvartiry-2023376935.html

https://ria.ru/20250624/sooruzhenie-2025118309.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

лесной

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, лесной