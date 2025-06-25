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В России подешевели яйца, сахар и сливочное масло - РИА Новости, 25.06.2025
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19:05 25.06.2025 (обновлено: 19:18 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/jajtsa-2025437681.html
В России подешевели яйца, сахар и сливочное масло
В России подешевели яйца, сахар и сливочное масло - РИА Новости, 25.06.2025
В России подешевели яйца, сахар и сливочное масло
Яйца, сахар и сливочное масло подешевели с 17 по 23 июня, морковь и огурцы подорожали, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T19:05:00+03:00
2025-06-25T19:18:00+03:00
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Яйца, сахар и сливочное масло подешевели с 17 по 23 июня, морковь и огурцы подорожали, следует из материалов Росстата. По данным ведомства, с 17 по 23 июня цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,3%. В частности, белокочанная капуста подешевела на 3,2%, картофель - на 2,2%, помидоры - на 2,1%, репчатый лук - на 1,5%, бананы - на 0,8%. &quot;Цены снизились: на яйца куриные (-2,4%), сахар-песок (-0,4%), масло сливочное, рис и макаронные изделия (-0,3%), пшено (-0,2%) и колбасы полукопченые, варено-копченые (-0,1%). Цены изменились: на морковь +3,3%, огурцы +2,8%, яблоки +1,5% и свеклу столовую +0,7%&quot;, - говорится в докладе статистического ведомства.За период с 17 по 23 июня Росстат зафиксировал рост цен на фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 1%, мороженую рыбу, ржаной хлеб и черный чай - на 0,4%, молочные сухие смеси для детского питания, маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, говядину, мясо кур, колбасы вареные, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сметану, гречневую крупу и печенье - на 0,2%, свинину, пастеризованное молоко, пшеничный хлеб, овощные консервы для детского питания и водку - на 0,1%.
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия
В России подешевели яйца, сахар и сливочное масло

Росстат: в России с 17 по 23 июня подешевели яйца, сахар и сливочное масло

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкТорговля куриными яйцами
Торговля куриными яйцами - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Торговля куриными яйцами. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Яйца, сахар и сливочное масло подешевели с 17 по 23 июня, морковь и огурцы подорожали, следует из материалов Росстата.
По данным ведомства, с 17 по 23 июня цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,3%. В частности, белокочанная капуста подешевела на 3,2%, картофель - на 2,2%, помидоры - на 2,1%, репчатый лук - на 1,5%, бананы - на 0,8%.
«

"Цены снизились: на яйца куриные (-2,4%), сахар-песок (-0,4%), масло сливочное, рис и макаронные изделия (-0,3%), пшено (-0,2%) и колбасы полукопченые, варено-копченые (-0,1%). Цены изменились: на морковь +3,3%, огурцы +2,8%, яблоки +1,5% и свеклу столовую +0,7%", - говорится в докладе статистического ведомства.

За период с 17 по 23 июня Росстат зафиксировал рост цен на фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 1%, мороженую рыбу, ржаной хлеб и черный чай - на 0,4%, молочные сухие смеси для детского питания, маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, говядину, мясо кур, колбасы вареные, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сметану, гречневую крупу и печенье - на 0,2%, свинину, пастеризованное молоко, пшеничный хлеб, овощные консервы для детского питания и водку - на 0,1%.
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ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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