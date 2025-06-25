https://ria.ru/20250625/jajtsa-2025437681.html

В России подешевели яйца, сахар и сливочное масло

В России подешевели яйца, сахар и сливочное масло - РИА Новости, 25.06.2025

В России подешевели яйца, сахар и сливочное масло

Яйца, сахар и сливочное масло подешевели с 17 по 23 июня, морковь и огурцы подорожали, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:05:00+03:00

2025-06-25T19:05:00+03:00

2025-06-25T19:18:00+03:00

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18815/93/188159399_0:312:1335:1063_1920x0_80_0_0_b53700044f5d0be345e32c3c0b52276e.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Яйца, сахар и сливочное масло подешевели с 17 по 23 июня, морковь и огурцы подорожали, следует из материалов Росстата. По данным ведомства, с 17 по 23 июня цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,3%. В частности, белокочанная капуста подешевела на 3,2%, картофель - на 2,2%, помидоры - на 2,1%, репчатый лук - на 1,5%, бананы - на 0,8%. "Цены снизились: на яйца куриные (-2,4%), сахар-песок (-0,4%), масло сливочное, рис и макаронные изделия (-0,3%), пшено (-0,2%) и колбасы полукопченые, варено-копченые (-0,1%). Цены изменились: на морковь +3,3%, огурцы +2,8%, яблоки +1,5% и свеклу столовую +0,7%", - говорится в докладе статистического ведомства.За период с 17 по 23 июня Росстат зафиксировал рост цен на фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 1%, мороженую рыбу, ржаной хлеб и черный чай - на 0,4%, молочные сухие смеси для детского питания, маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, говядину, мясо кур, колбасы вареные, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сметану, гречневую крупу и печенье - на 0,2%, свинину, пастеризованное молоко, пшеничный хлеб, овощные консервы для детского питания и водку - на 0,1%.

https://ria.ru/20250522/minselhoz-2018440750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия