В России подешевели яйца, сахар и сливочное масло
Росстат: в России с 17 по 23 июня подешевели яйца, сахар и сливочное масло
Торговля куриными яйцами. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Яйца, сахар и сливочное масло подешевели с 17 по 23 июня, морковь и огурцы подорожали, следует из материалов Росстата.
По данным ведомства, с 17 по 23 июня цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,3%. В частности, белокочанная капуста подешевела на 3,2%, картофель - на 2,2%, помидоры - на 2,1%, репчатый лук - на 1,5%, бананы - на 0,8%.
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"Цены снизились: на яйца куриные (-2,4%), сахар-песок (-0,4%), масло сливочное, рис и макаронные изделия (-0,3%), пшено (-0,2%) и колбасы полукопченые, варено-копченые (-0,1%). Цены изменились: на морковь +3,3%, огурцы +2,8%, яблоки +1,5% и свеклу столовую +0,7%", - говорится в докладе статистического ведомства.
За период с 17 по 23 июня Росстат зафиксировал рост цен на фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 1%, мороженую рыбу, ржаной хлеб и черный чай - на 0,4%, молочные сухие смеси для детского питания, маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, говядину, мясо кур, колбасы вареные, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сметану, гречневую крупу и печенье - на 0,2%, свинину, пастеризованное молоко, пшеничный хлеб, овощные консервы для детского питания и водку - на 0,1%.