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Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Google и Певчих* - РИА Новости, 25.06.2025
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00:46 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/isk-2025228014.html
Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Google и Певчих*
Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Google и Певчих* - РИА Новости, 25.06.2025
Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Google и Певчих*
Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к компании Google LLC и Марии Певчих* (признана иноагентом... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T00:46:00+03:00
2025-06-25T00:46:00+03:00
краснодарский край
россия
олег дерипаска
мария певчих
алексей мельников
google
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КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к компании Google LLC и Марии Певчих* (признана иноагентом в РФ), следует из данных картотеки суда. "Суд… признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, распространенные Марией Константиновной Певчих* в сети Интернет о финансировании ЧВК", - сообщил РИА Новости адвокат истца Алексей Мельников. Как сообщил адвокат, суд обязал Певчих* и Google LLC в течение десяти дней с момента вступления решения суда в силу удалить спорную видеозапись, обязал Певчих* в течение трех дней с момента вступления решения суда в силу опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие сведения о финансировании Дерипаской ЧВК, размещенные на ее Youtube-канале. Суд также взыскал с Певчих* и Google LLC судебную неустойку в пользу Дерипаски в размере 5 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда. По сведениям Мельникова, 14 марта 2024 года в интернете было опубликовано интервью Певчих*, которое содержало сведения о Дерипаске, признанные судом не соответствующими действительности, оскорбительными и порочащими. Согласно картотеке, иск Дерипаски к Певчих* и Google LLC поступил в Усть-Лабинский районный суд 10 декабря 2024 года, он удовлетворен частично. Какие именно требования Дерипаски не удовлетворены, не уточняется.* Физическое лицо, признанное иноагентом
https://ria.ru/20250624/volkov-2025005175.html
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краснодарский край, россия, олег дерипаска, мария певчих, алексей мельников, google
Краснодарский край, Россия, Олег Дерипаска, Мария Певчих, Алексей Мельников, Google
Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Google и Певчих*

Суд на Кубани частично удовлетворил иск Дерипаски к Google и Певчих

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к компании Google LLC и Марии Певчих* (признана иноагентом в РФ), следует из данных картотеки суда.
"Суд… признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, распространенные Марией Константиновной Певчих* в сети Интернет о финансировании ЧВК", - сообщил РИА Новости адвокат истца Алексей Мельников.
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Как сообщил адвокат, суд обязал Певчих* и Google LLC в течение десяти дней с момента вступления решения суда в силу удалить спорную видеозапись, обязал Певчих* в течение трех дней с момента вступления решения суда в силу опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие сведения о финансировании Дерипаской ЧВК, размещенные на ее Youtube-канале. Суд также взыскал с Певчих* и Google LLC судебную неустойку в пользу Дерипаски в размере 5 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда.
По сведениям Мельникова, 14 марта 2024 года в интернете было опубликовано интервью Певчих*, которое содержало сведения о Дерипаске, признанные судом не соответствующими действительности, оскорбительными и порочащими.
Согласно картотеке, иск Дерипаски к Певчих* и Google LLC поступил в Усть-Лабинский районный суд 10 декабря 2024 года, он удовлетворен частично. Какие именно требования Дерипаски не удовлетворены, не уточняется.
* Физическое лицо, признанное иноагентом
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Краснодарский крайРоссияОлег ДерипаскаМария ПевчихАлексей МельниковGoogle
 
 
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