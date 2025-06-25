https://ria.ru/20250625/isk-2025228014.html

Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Google и Певчих*

Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Google и Певчих* - РИА Новости, 25.06.2025

Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Google и Певчих*

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к компании Google LLC и Марии Певчих* (признана иноагентом... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T00:46:00+03:00

2025-06-25T00:46:00+03:00

2025-06-25T00:46:00+03:00

краснодарский край

россия

олег дерипаска

мария певчих

алексей мельников

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к компании Google LLC и Марии Певчих* (признана иноагентом в РФ), следует из данных картотеки суда. "Суд… признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, распространенные Марией Константиновной Певчих* в сети Интернет о финансировании ЧВК", - сообщил РИА Новости адвокат истца Алексей Мельников. Как сообщил адвокат, суд обязал Певчих* и Google LLC в течение десяти дней с момента вступления решения суда в силу удалить спорную видеозапись, обязал Певчих* в течение трех дней с момента вступления решения суда в силу опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие сведения о финансировании Дерипаской ЧВК, размещенные на ее Youtube-канале. Суд также взыскал с Певчих* и Google LLC судебную неустойку в пользу Дерипаски в размере 5 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда. По сведениям Мельникова, 14 марта 2024 года в интернете было опубликовано интервью Певчих*, которое содержало сведения о Дерипаске, признанные судом не соответствующими действительности, оскорбительными и порочащими. Согласно картотеке, иск Дерипаски к Певчих* и Google LLC поступил в Усть-Лабинский районный суд 10 декабря 2024 года, он удовлетворен частично. Какие именно требования Дерипаски не удовлетворены, не уточняется.* Физическое лицо, признанное иноагентом

https://ria.ru/20250624/volkov-2025005175.html

https://ria.ru/20250623/isk-2024722978.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, россия, олег дерипаска, мария певчих, алексей мельников, google