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В Иркутской области открыли завод по производству металлоконструкций - РИА Новости, 25.06.2025
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
10:43 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/irkutsk-2025272668.html
В Иркутской области открыли завод по производству металлоконструкций
В Иркутской области открыли завод по производству металлоконструкций - РИА Новости, 25.06.2025
В Иркутской области открыли завод по производству металлоконструкций
Производство металлических конструкций с нанесением защитных покрытий в рамках реализации инвестпроекта открыли в Черемхово, оно выйдет на полную мощность в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:43:00+03:00
2025-06-25T10:43:00+03:00
иркутская область
экономика
технологии
черемхово
иркутская область
новосибирск
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 25 июн - РИА Новости. Производство металлических конструкций с нанесением защитных покрытий в рамках реализации инвестпроекта открыли в Черемхово, оно выйдет на полную мощность в 2027 году и будет выпускать 40 тысяч тонн изделий в год, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Черемхово посетил недавно открытый завод по производству металлических конструкций с нанесением защитных покрытий, который введен в эксплуатацию по инвестпроекту. Это уже не первая поездка главы региона на объект. Впервые он побывал на площадке, когда это были полуразрушенные цеха, во вторую поездку уже было закуплено новое оборудование, и вот сейчас завод введен в эксплуатацию. "Производительность предприятия, когда оно выйдет на полную мощность, составит 40 тысяч тонн изделий в год. Производство должно выйти на полную мощность в 2027 году. Инвестпроект прошел государственную экологическую экспертизу. Завод подключен к инженерной инфраструктуре, на территории предприятия расположены электрическая подстанция, угольная котельная, построена ливневая канализация, уложен асфальт, в цехах проведены ремонтные работы", - сообщил Кобзев. Он отметил, что Черемхово – это моногород, его социально-экономическое развитие обеспечивает угольная промышленность. Запуск такого производства открывает новые возможности для развития экономики района. На предприятии уже создано 87 рабочих мест. Поддержку проекту оказывает Корпорация развития Иркутской области (КРИО). Сейчас Черемховский завод – единственный на территории от Новосибирска до Владивостока, где производят металлоконструкции с нанесением покрытий методом горячего цинкования. Это позволяет защитить изделие от коррозии на срок до 50 лет. В случае небольшого механического повреждения покрытие имеет способность самовосстанавливаться и продолжает защищать основной металл. В списке производимой продукции – опоры, колонны, балки перекрытия, ограждения. Продукция завода применяется в различных отраслях: это строительство промышленных объектов, автомобильных дорог и городской инфраструктуры, железнодорожный транспорт, электроэнергетика, связь, сельское хозяйство. Производственная линейка будет расширяться. Черемховский завод металлических конструкций является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Черемхово", которая была создана в 2018 году.
https://ria.ru/20250624/irkutsk-2025139283.html
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экономика, технологии, черемхово, иркутская область, новосибирск, игорь кобзев
Иркутская область, Экономика, Технологии, Черемхово, Иркутская область, Новосибирск, Игорь Кобзев
В Иркутской области открыли завод по производству металлоконструкций

Завод по производству металлоконструкций открыли в Черемхово по инвестпроекту

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки на заводе в Черемхово
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки на заводе в Черемхово - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки на заводе в Черемхово
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ИРКУТСК, 25 июн - РИА Новости. Производство металлических конструкций с нанесением защитных покрытий в рамках реализации инвестпроекта открыли в Черемхово, оно выйдет на полную мощность в 2027 году и будет выпускать 40 тысяч тонн изделий в год, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Черемхово посетил недавно открытый завод по производству металлических конструкций с нанесением защитных покрытий, который введен в эксплуатацию по инвестпроекту. Это уже не первая поездка главы региона на объект. Впервые он побывал на площадке, когда это были полуразрушенные цеха, во вторую поездку уже было закуплено новое оборудование, и вот сейчас завод введен в эксплуатацию.
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"Производительность предприятия, когда оно выйдет на полную мощность, составит 40 тысяч тонн изделий в год. Производство должно выйти на полную мощность в 2027 году. Инвестпроект прошел государственную экологическую экспертизу. Завод подключен к инженерной инфраструктуре, на территории предприятия расположены электрическая подстанция, угольная котельная, построена ливневая канализация, уложен асфальт, в цехах проведены ремонтные работы", - сообщил Кобзев.
Он отметил, что Черемхово – это моногород, его социально-экономическое развитие обеспечивает угольная промышленность. Запуск такого производства открывает новые возможности для развития экономики района. На предприятии уже создано 87 рабочих мест. Поддержку проекту оказывает Корпорация развития Иркутской области (КРИО).
Сейчас Черемховский завод – единственный на территории от Новосибирска до Владивостока, где производят металлоконструкции с нанесением покрытий методом горячего цинкования. Это позволяет защитить изделие от коррозии на срок до 50 лет. В случае небольшого механического повреждения покрытие имеет способность самовосстанавливаться и продолжает защищать основной металл. В списке производимой продукции – опоры, колонны, балки перекрытия, ограждения. Продукция завода применяется в различных отраслях: это строительство промышленных объектов, автомобильных дорог и городской инфраструктуры, железнодорожный транспорт, электроэнергетика, связь, сельское хозяйство. Производственная линейка будет расширяться.
Черемховский завод металлических конструкций является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Черемхово", которая была создана в 2018 году.
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Иркутская областьЭкономикаТехнологииЧеремховоИркутская областьНовосибирскИгорь Кобзев
 
 
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