https://ria.ru/20250625/irkutsk-2025272668.html

В Иркутской области открыли завод по производству металлоконструкций

В Иркутской области открыли завод по производству металлоконструкций - РИА Новости, 25.06.2025

В Иркутской области открыли завод по производству металлоконструкций

Производство металлических конструкций с нанесением защитных покрытий в рамках реализации инвестпроекта открыли в Черемхово, оно выйдет на полную мощность в... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:43:00+03:00

2025-06-25T10:43:00+03:00

2025-06-25T10:43:00+03:00

иркутская область

экономика

технологии

черемхово

иркутская область

новосибирск

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 25 июн - РИА Новости. Производство металлических конструкций с нанесением защитных покрытий в рамках реализации инвестпроекта открыли в Черемхово, оно выйдет на полную мощность в 2027 году и будет выпускать 40 тысяч тонн изделий в год, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Черемхово посетил недавно открытый завод по производству металлических конструкций с нанесением защитных покрытий, который введен в эксплуатацию по инвестпроекту. Это уже не первая поездка главы региона на объект. Впервые он побывал на площадке, когда это были полуразрушенные цеха, во вторую поездку уже было закуплено новое оборудование, и вот сейчас завод введен в эксплуатацию. "Производительность предприятия, когда оно выйдет на полную мощность, составит 40 тысяч тонн изделий в год. Производство должно выйти на полную мощность в 2027 году. Инвестпроект прошел государственную экологическую экспертизу. Завод подключен к инженерной инфраструктуре, на территории предприятия расположены электрическая подстанция, угольная котельная, построена ливневая канализация, уложен асфальт, в цехах проведены ремонтные работы", - сообщил Кобзев. Он отметил, что Черемхово – это моногород, его социально-экономическое развитие обеспечивает угольная промышленность. Запуск такого производства открывает новые возможности для развития экономики района. На предприятии уже создано 87 рабочих мест. Поддержку проекту оказывает Корпорация развития Иркутской области (КРИО). Сейчас Черемховский завод – единственный на территории от Новосибирска до Владивостока, где производят металлоконструкции с нанесением покрытий методом горячего цинкования. Это позволяет защитить изделие от коррозии на срок до 50 лет. В случае небольшого механического повреждения покрытие имеет способность самовосстанавливаться и продолжает защищать основной металл. В списке производимой продукции – опоры, колонны, балки перекрытия, ограждения. Продукция завода применяется в различных отраслях: это строительство промышленных объектов, автомобильных дорог и городской инфраструктуры, железнодорожный транспорт, электроэнергетика, связь, сельское хозяйство. Производственная линейка будет расширяться. Черемховский завод металлических конструкций является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Черемхово", которая была создана в 2018 году.

https://ria.ru/20250624/irkutsk-2025139283.html

https://ria.ru/20250624/irkutsk-2025138819.html

черемхово

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новосибирск

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экономика, технологии, черемхово, иркутская область, новосибирск, игорь кобзев