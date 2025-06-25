https://ria.ru/20250625/iran-2025463403.html

Иран частично открыл воздушное пространство

Иран частично открыл воздушное пространство - РИА Новости, 25.06.2025

Иран частично открыл воздушное пространство

Иран частично открыл воздушное пространство, разрешено совершать международные и внутренние рейсы в восточной части республики, заявил официальный представитель РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T22:44:00+03:00

2025-06-25T22:44:00+03:00

2025-06-25T23:06:00+03:00

иран

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ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Иран частично открыл воздушное пространство, разрешено совершать международные и внутренние рейсы в восточной части республики, заявил официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван."В целях постепенного возвращения совершения рейсов к обычному режиму и при полном сохранении безопасности полетов воздушное пространство в восточной части страны было вновь открыто для международных транзитных рейсов, а также внутренних и международных рейсов, отправляющихся или направляющихся в аэропорты, расположенные только на востоке Ирана", - сказал Ахаван, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.Он отметил, что в список аэропортов, получивших разрешение отправлять и принимать рейсы, вошли те, которые расположены именно в городах восточной части Ирана, а именно в городах Боджнурд, Сабзевар, Мешхед, Бирдженд, Заболь, Захедан, Сараван, Чабахар, Ираншахр, Серахс, Гонабад, Джирофт и Джаск.Ахаван добавил, что запрет на отправление и принятие рейсов в аэропортах южных, северных и западных городов Ирана сохраняется до дальнейшего уведомления.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удар по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/ssha-2025456309.html

https://ria.ru/20250625/tegeran-2025454164.html

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иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире