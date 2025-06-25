https://ria.ru/20250625/iran-2025431334.html

Иран выступает за создание региона, свободного от ядерного оружия

Иран выступает за создание региона, свободного от ядерного оружия - РИА Новости, 25.06.2025

Иран выступает за создание региона, свободного от ядерного оружия

Иран является сторонником Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия и оружия массового поражения, с тем условием, что у Израиля его тоже не будет, заявил... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:38:00+03:00

2025-06-25T18:38:00+03:00

2025-06-25T18:54:00+03:00

в мире

иран

израиль

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Иран является сторонником Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия и оружия массового поражения, с тем условием, что у Израиля его тоже не будет, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время разговора со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. "Иран готов к сотрудничеству для повышения уровня безопасности и укрепления стабильности и мира в регионе. Мы являемся сторонниками создания региона, свободного от ядерного оружия и оружия массового поражения, конечно, с тем условием, что Израиль это тоже затронет, поскольку последние действия этого государства совсем не оставляют поводов для доверия ему", - приводит слова Пезешкиана официальный сайт президента исламской республики. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250622/rossija-2024679903.html

иран

израиль

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в мире, иран, израиль, масуд пезешкиан