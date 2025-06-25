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Иран выступает за создание региона, свободного от ядерного оружия - РИА Новости, 25.06.2025
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18:38 25.06.2025 (обновлено: 18:54 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/iran-2025431334.html
Иран выступает за создание региона, свободного от ядерного оружия
Иран выступает за создание региона, свободного от ядерного оружия - РИА Новости, 25.06.2025
Иран выступает за создание региона, свободного от ядерного оружия
Иран является сторонником Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия и оружия массового поражения, с тем условием, что у Израиля его тоже не будет, заявил... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:38:00+03:00
2025-06-25T18:54:00+03:00
в мире
иран
израиль
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Иран является сторонником Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия и оружия массового поражения, с тем условием, что у Израиля его тоже не будет, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время разговора со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. "Иран готов к сотрудничеству для повышения уровня безопасности и укрепления стабильности и мира в регионе. Мы являемся сторонниками создания региона, свободного от ядерного оружия и оружия массового поражения, конечно, с тем условием, что Израиль это тоже затронет, поскольку последние действия этого государства совсем не оставляют поводов для доверия ему", - приводит слова Пезешкиана официальный сайт президента исламской республики. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250622/rossija-2024679903.html
иран
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в мире, иран, израиль, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Израиль, Масуд Пезешкиан
Иран выступает за создание региона, свободного от ядерного оружия

Президент Пезешкиан: Иран хочет создать регион, свободный от ядерного оружия

© Getty Images / NurPhoto/Morteza NikoubazlМужчина с флагом Ирана в Тегеране
Мужчина с флагом Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Мужчина с флагом Ирана в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Иран является сторонником Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия и оружия массового поражения, с тем условием, что у Израиля его тоже не будет, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время разговора со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.
"Иран готов к сотрудничеству для повышения уровня безопасности и укрепления стабильности и мира в регионе. Мы являемся сторонниками создания региона, свободного от ядерного оружия и оружия массового поражения, конечно, с тем условием, что Израиль это тоже затронет, поскольку последние действия этого государства совсем не оставляют поводов для доверия ему", - приводит слова Пезешкиана официальный сайт президента исламской республики.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия, заявил Вэнс
22 июня, 18:09
 
В миреИранИзраильМасуд Пезешкиан
 
 
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