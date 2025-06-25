https://ria.ru/20250625/iran-2025254592.html

В Иране за 12 дней задержали 700 израильских шпионов, сообщили СМИ

В Иране за 12 дней задержали 700 израильских шпионов, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2025

В Иране за 12 дней задержали 700 израильских шпионов, сообщили СМИ

В Иране с 13 июня было арестовано 700 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, сообщает агентство Fars. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:24:00+03:00

2025-06-25T09:24:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Иране с 13 июня было арестовано 700 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, сообщает агентство Fars. "С начала атаки Израиля на Иран израильская шпионская сеть активно действовала в стране. Иранской разведке и силам безопасности удалось арестовать более 700 человек за 12 дней", - говорится в сообщении. Там уточнили, что большинство арестов было произведено в провинциях Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лурестан. Точного количества задержанных в провинции Тегеран пока нет. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте