https://ria.ru/20250625/iran-2025251359.html

СМИ: в Иране казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

СМИ: в Иране казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля - РИА Новости, 25.06.2025

СМИ: в Иране казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

Три обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад" были казнены в тюрьме "Урмия" в провинции Западный Азербайджан в Иране, сообщает агентство... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T08:57:00+03:00

2025-06-25T08:57:00+03:00

2025-06-25T08:57:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Три обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад" были казнены в тюрьме "Урмия" в провинции Западный Азербайджан в Иране, сообщает агентство Fars. "Сегодня утром в тюрьме Урмии были приведены в исполнение смертные приговоры трем членам сионистского режима, которые пытались ввезти в страну оборудование для совершения террористических актов", - говорится в сообщении агентства. Там уточнили, что они пытались ввезти в Иран данное оборудование под видом партии алкоголя. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, моссад, война израиля и ирана: последние новости о конфликте