https://ria.ru/20250625/iran-2025242178.html

Источник: убийства Израилем ученых не остановят ядерную программу Ирана

Источник: убийства Израилем ученых не остановят ядерную программу Ирана - РИА Новости, 25.06.2025

Источник: убийства Израилем ученых не остановят ядерную программу Ирана

Убийства Израилем иранских ученых-ядерщиков не остановят развитие ядерной программы исламской республики, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T06:08:00+03:00

2025-06-25T06:08:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Убийства Израилем иранских ученых-ядерщиков не остановят развитие ядерной программы исламской республики, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана."Мы действительно потеряли ряд выдающихся специалистов. Израиль начал охоту на наших ученых задолго до нынешнего конфликта. Несмотря на эти потери, иранская ядерная программа не остановилась — и теперь тем более не остановится", — подчеркнул собеседник агентства.Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о демонтаже иранского ядерного проекта и пообещал действовать с той же силой, если кто-то попытается его возродить. Президент США Дональд Трамп также считает, что ядерные объекты ИРИ уничтожены и страна не сможет их восстановить.При этом источник РИА Новости в сфере безопасности исламской республики сообщал, что иранская ядерная программа не уничтожена. По данным телеканала CNN, США лишь "отбросили" развитие Тегерана в этой сфере на несколько месяцев.Обострение на Ближнем ВостокеПопытка перемирия

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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, биньямин нетаньяху, тегеран (город)