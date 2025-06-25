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Источник: убийства Израилем ученых не остановят ядерную программу Ирана - РИА Новости, 25.06.2025
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06:08 25.06.2025 (обновлено: 10:17 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/iran-2025242178.html
Источник: убийства Израилем ученых не остановят ядерную программу Ирана
Источник: убийства Израилем ученых не остановят ядерную программу Ирана - РИА Новости, 25.06.2025
Источник: убийства Израилем ученых не остановят ядерную программу Ирана
Убийства Израилем иранских ученых-ядерщиков не остановят развитие ядерной программы исламской республики, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:08:00+03:00
2025-06-25T10:17:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Убийства Израилем иранских ученых-ядерщиков не остановят развитие ядерной программы исламской республики, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана."Мы действительно потеряли ряд выдающихся специалистов. Израиль начал охоту на наших ученых задолго до нынешнего конфликта. Несмотря на эти потери, иранская ядерная программа не остановилась — и теперь тем более не остановится", — подчеркнул собеседник агентства.Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о демонтаже иранского ядерного проекта и пообещал действовать с той же силой, если кто-то попытается его возродить. Президент США Дональд Трамп также считает, что ядерные объекты ИРИ уничтожены и страна не сможет их восстановить.При этом источник РИА Новости в сфере безопасности исламской республики сообщал, что иранская ядерная программа не уничтожена. По данным телеканала CNN, США лишь "отбросили" развитие Тегерана в этой сфере на несколько месяцев.Обострение на Ближнем ВостокеПопытка перемирия
https://ria.ru/20250625/ssha-2025244999.html
https://ria.ru/20250624/iran-2025173918.html
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, биньямин нетаньяху, тегеран (город)
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Тегеран (город)
Источник: убийства Израилем ученых не остановят ядерную программу Ирана

Убийства Израилем ученых не остановят развитие ядерной программы Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiБилборд с изображениями иранских командиров и ученых, погибших в результате израильских ударов
Билборд с изображениями иранских командиров и ученых, погибших в результате израильских ударов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Билборд с изображениями иранских командиров и ученых, погибших в результате израильских ударов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Убийства Израилем иранских ученых-ядерщиков не остановят развитие ядерной программы исламской республики, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана.
"Мы действительно потеряли ряд выдающихся специалистов. Израиль начал охоту на наших ученых задолго до нынешнего конфликта. Несмотря на эти потери, иранская ядерная программа не остановилась — и теперь тем более не остановится", — подчеркнул собеседник агентства.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Аналитик рассказал, какую цель преследовали США в давлении на Иран
07:05
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о демонтаже иранского ядерного проекта и пообещал действовать с той же силой, если кто-то попытается его возродить. Президент США Дональд Трамп также считает, что ядерные объекты ИРИ уничтожены и страна не сможет их восстановить.
При этом источник РИА Новости в сфере безопасности исламской республики сообщал, что иранская ядерная программа не уничтожена. По данным телеканала CNN, США лишь "отбросили" развитие Тегерана в этой сфере на несколько месяцев.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Израиль попытается подорвать ракетный потенциал Ирана, считает эксперт
Вчера, 18:39

Обострение на Ближнем Востоке

  • США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17

Попытка перемирия

  • В ночь на 24 июня американский лидер заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
  • Уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана.
  • Исламская республика опровергла данные о ракетном пуске. Высший совет национальной безопасности страны подтвердил перемирие, но выразил готовность ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать перемирие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Иран держит весь мир на острие ножа
08:00
 
В миреИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДональд ТрампБиньямин НетаньяхуТегеран (город)
 
 
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