Источник: убийства Израилем ученых не остановят ядерную программу Ирана
Убийства Израилем ученых не остановят развитие ядерной программы Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiБилборд с изображениями иранских командиров и ученых, погибших в результате израильских ударов
© AP Photo / Vahid Salemi
Билборд с изображениями иранских командиров и ученых, погибших в результате израильских ударов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Убийства Израилем иранских ученых-ядерщиков не остановят развитие ядерной программы исламской республики, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана.
"Мы действительно потеряли ряд выдающихся специалистов. Израиль начал охоту на наших ученых задолго до нынешнего конфликта. Несмотря на эти потери, иранская ядерная программа не остановилась — и теперь тем более не остановится", — подчеркнул собеседник агентства.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о демонтаже иранского ядерного проекта и пообещал действовать с той же силой, если кто-то попытается его возродить. Президент США Дональд Трамп также считает, что ядерные объекты ИРИ уничтожены и страна не сможет их восстановить.
При этом источник РИА Новости в сфере безопасности исламской республики сообщал, что иранская ядерная программа не уничтожена. По данным телеканала CNN, США лишь "отбросили" развитие Тегерана в этой сфере на несколько месяцев.
Обострение на Ближнем Востоке
- США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
- Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
- Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
Попытка перемирия
- В ночь на 24 июня американский лидер заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
- Уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана.
- Исламская республика опровергла данные о ракетном пуске. Высший совет национальной безопасности страны подтвердил перемирие, но выразил готовность ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать перемирие.