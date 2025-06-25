https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html

Иран держит весь мир на острие ножа

Иран держит весь мир на острие ножа - РИА Новости, 25.06.2025

Иран держит весь мир на острие ножа

Включение США в конфликт между Израилем и Ираном встряхнуло мировой нефтяной и газовый рынок. Спровоцирует ли это Тегеран на ответный удар? Главный козырь в... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T08:00:00+03:00

2025-06-25T08:00:00+03:00

2025-06-25T08:01:00+03:00

в мире

иран

ормузский пролив

нефть

аналитика

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Включение США в конфликт между Израилем и Ираном встряхнуло мировой нефтяной и газовый рынок. Спровоцирует ли это Тегеран на ответный удар? Главный козырь в рукаве Ирана — это контроль над Ормузским проливом, через который проходит колоссальный объем сырой нефти, готового топлива и газа. Ежедневно танкеры везут через этот пролив в Азию 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, что составляет почти треть от всего мирового экспорта. Этот маршрут является важным и для поставок сжиженного природного газа: через Ормузский пролив проходит до 20 процентов мирового экспорта СПГ.Если Иран решит перекрыть доступ танкеров к этому проливу, то начнется настоящий энергетический апокалипсис. Не будет ни одной страны в мире, которую не затронет это страшное событие. Чтобы погрузить мир в энергетический кризис, на самом деле достаточно выбить с рынка всего пять миллионов баррелей в сутки. А если одним махом остановить перевозку целых 20 миллионов баррелей нефти плюс 20 процентов мирового экспорта СПГ, то разразится небывалый по своим масштабам энергетический кризис. В моменте цены на нефть могут улететь легко даже к 200 долларам, а на газ — под несколько тысяч долларов за 1000 кубометров.Пострадают не только покупатели углеводородов (Китай и другие азиатские страны, а также Европа), но и сами продавцы нефти и газа. Поскольку никто не захочет покупать энергоресурсы по бешеным ценам, спрос резко просядет, как в ковидные времена. И по цепочке это ударит абсолютно по любой сфере экономики и жизни. Энергетический кризис быстро превратится в глобальную экономическую рецессию, которая и так уже давно созревает. Заводы будут сокращать производства или полностью останавливаться, сотрудникам придется урезать зарплаты, начнутся массовые увольнения, продукты питания подорожают, как и любые товары и услуги. В какой-то момент нефть и газ сильно подешевеют из-за обвала спроса — и только тогда начнется очень небыстрое восстановление спроса, промышленного производства и экономик по всему миру. Сколько лет, а может, десятилетий уйдет на возврат к прошлому уровню жизни?При этом производителям нефти и газа, в том числе России, нефть по 200 долларов и газ по 2000 долларов не нужны. В моменте они, конечно, заработают. Но эти мимолетные доходы не перекроют те потери, которые последуют после и надолго. Пока сохраняется статус-кво, нефтяные котировки остаются на приемлемом уровне, что позволяет зарабатывать и увеличивать объемы производства в рамках ОПЕК+ без серьезных последствий в виде падения нефтяных котировок. Вот как сейчас — это лучшее, что можно придумать для стран — экспортеров нефти и газа.Надо отдавать себе отчет, что в случае заключения сделки между Штатами и Ираном велика вероятность снятия санкций. А это, в свою очередь, сделает иранскую экономику привлекательной для инвестиций в нефтегазовый сектор, поэтому можно будет ожидать довольно быстрого восстановления досанкционного уровня добычи и экспорта. Скорее всего, Тегеран после снятия санкций существенно нарастит свой нефтяной экспорт и выйдет на новые рынки сбыта, в частности на европейский, куда раньше уже шла иранская нефть. Расширение предложения на мировом рынке за счет Ирана и увеличения добычи членами ОПЕК+ сделает цены на нефть более низкими, чем сейчас.Между тем это ударит по прибыли наших нефтяных компаний и доходам бюджета России, потребует от властей больших усилий, чтобы не уйти в рецессию. Российская экономика уже начала охлаждаться из-за жесткой монетарной политики ЦБ, которая требуется для борьбы с инфляцией. В таких зажатых тисках было бы неплохо иметь достойные цены на нефть и нормальные доходы, в том числе для пополнения резервов. А экстренные внешние ситуации потребуют расходов резервов, которые не резиновые.Сохранение напряженности между Ираном и Израилем опосредованно помогает России с продвижением нового газопровода в Китай "Сила Сибири — 2". Потому что существенная часть углеводородов, которая идет через Ормузский пролив, направляется именно в Китай, что заставляет Пекин больше думать о безопасности поставок углеводородов в страну. В этом отношении любые наземные трубопроводы сильно выигрывают в плане безопасности поставок у морских перевозок. Поэтому горячий конфликт Ирана и Израиля толкает Китай быстрее решаться на заключение коммерческого контракта с "Газпромом" по "Силе Сибири — 2".

https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html

https://ria.ru/20250518/neft-2017690034.html

иран

ормузский пролив

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в мире, иран, ормузский пролив, нефть, аналитика