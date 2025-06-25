https://ria.ru/20250625/internet-2025341322.html

Сумма штрафов, наложенных на Twitch, достигла почти 70 миллионов рублей

Сумма штрафов, наложенных на Twitch, достигла почти 70 миллионов рублей - РИА Новости, 25.06.2025

Сумма штрафов, наложенных на Twitch, достигла почти 70 миллионов рублей

Общая сумма штрафов, наложенных на стриминговую платформу Twitch за неудаление запрещенного контента и неисполнение как владельца соцсети российского... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:46:00+03:00

2025-06-25T14:46:00+03:00

2025-06-25T14:46:00+03:00

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Общая сумма штрафов, наложенных на стриминговую платформу Twitch за неудаление запрещенного контента и неисполнение как владельца соцсети российского законодательства достигла 69,7 миллиона рублей, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре, добавив, что компания удалила порядка 1,7 тысячи ссылок с противоправным контентом. Компания Twitch Interactive, Inc. неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. В ноябре ведомство заявило РИА Новости, что направило платформе требования о необходимости удаления пронаркотического контента и недостоверной информации. На конец 2024 года суд назначил штрафы на общую сумму 40 миллионов рублей. "Администрация Twitch удалила около 1,7 тысячи URL с противоправным контентом. Между тем, за неудаление запрещенного контента и неисполнение обязанностей владельца социальной сети, предусмотренных российским законодательством, Twitch Interactive, Inc. привлекается к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов достигла 69,7 миллиона рублей", - сообщили в РКН. В ведомстве напомнили, что Twitch Interactive, Inc., владелец платформы Twitch, входит в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории Российской Федерации, с 22 ноября 2021 года. С 13 июля 2022 года к Twitch Interactive, Inc. применяют меры понуждения из-за несоблюдения требований "Закона о приземлении". Поисковые системы информируют пользователей Twitch о нарушении компанией законодательства РФ.

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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество