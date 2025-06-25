Рейтинг@Mail.ru
Калиматов: Ингушетия показывает уверенный рост во всех сферах - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
10:10 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ingushetiya-2025265992.html
Калиматов: Ингушетия показывает уверенный рост во всех сферах
Калиматов: Ингушетия показывает уверенный рост во всех сферах - РИА Новости, 25.06.2025
Калиматов: Ингушетия показывает уверенный рост во всех сферах
Республика Ингушетия демонстрирует уверенный рост во всех сферах жизни, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:10:00+03:00
2025-06-25T10:10:00+03:00
пмэф-2025
здоровье - общество
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025255657_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_c18c5415b79d7a6f6107425ff9020e24.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Республика Ингушетия демонстрирует уверенный рост во всех сферах жизни, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. Глава Республики отметил, что с 2019 года индекс промышленного производства вырос на 2,4%, а налоговые поступления в республиканский бюджет – в 2,3 раза. "За последние пять лет в рамках национальных проектов, а также программы "Развитие сельских территорий" и других госпрограмм в Республике было построено 50 детских садов, 48 школ, 11 домов культуры, создано свыше 7,4 тысяч рабочих мест", – рассказал Калиматов. Глава Республики сообщил, что до 2030 года будет построено 100 километров дорог, включая подъезды к агрокомплексам, будет завершена рекультивация свалки в Карабулаке, создан технопарк алюминиевой промышленности, произойдет расширение тепличных комплексов и увеличен экспорт мяса индейки. "На день России я открыл долгожданный Республиканский клинический центр психиатрии и наркологии в селе Плиево. Раньше у нас его не было, и больных людей мы развозили по соседним регионам. Кроме того, мы предусмотрели психологическую реабилитацию. У нас нет реабилитационного центра, как в больших регионах, но в каждом районе, в каждом городе, в больницах мы сделали от 10 до 30 реабилитационных мест для ребят, которые возвращаются из зон боевых действий", – рассказал Калиматов. Глава региона выразил уверенность, что ПМЭФ даст новый импульс развитию региона. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250624/ingushetiya-2025062490.html
https://ria.ru/20250624/ingushetiya-2025147950.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025255657_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a13b5176e9bb725c3ddc2acaa3513624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия
ПМЭФ-2025, Здоровье - Общество, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Россия
Калиматов: Ингушетия показывает уверенный рост во всех сферах

Калиматов заявил о росте Ингушетии во всех сферах деятельности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМахмуд-Али Калиматов на ПМЭФ-2025
Махмуд-Али Калиматов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Махмуд-Али Калиматов на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Республика Ингушетия демонстрирует уверенный рост во всех сферах жизни, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.
Капитальный ремонт школы в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Ингушетии отремонтируют шесть школ и два детских сада
Вчера, 12:18
Глава Республики отметил, что с 2019 года индекс промышленного производства вырос на 2,4%, а налоговые поступления в республиканский бюджет – в 2,3 раза.
"За последние пять лет в рамках национальных проектов, а также программы "Развитие сельских территорий" и других госпрограмм в Республике было построено 50 детских садов, 48 школ, 11 домов культуры, создано свыше 7,4 тысяч рабочих мест", – рассказал Калиматов.
Глава Республики сообщил, что до 2030 года будет построено 100 километров дорог, включая подъезды к агрокомплексам, будет завершена рекультивация свалки в Карабулаке, создан технопарк алюминиевой промышленности, произойдет расширение тепличных комплексов и увеличен экспорт мяса индейки.
"На день России я открыл долгожданный Республиканский клинический центр психиатрии и наркологии в селе Плиево. Раньше у нас его не было, и больных людей мы развозили по соседним регионам. Кроме того, мы предусмотрели психологическую реабилитацию. У нас нет реабилитационного центра, как в больших регионах, но в каждом районе, в каждом городе, в больницах мы сделали от 10 до 30 реабилитационных мест для ребят, которые возвращаются из зон боевых действий", – рассказал Калиматов.
Глава региона выразил уверенность, что ПМЭФ даст новый импульс развитию региона.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Почти два десятка долгостроев ввели в эксплуатацию в Ингушетии за 6 лет
Вчера, 17:27
 
ПМЭФ-2025Здоровье - ОбществоРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала