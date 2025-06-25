https://ria.ru/20250625/ingushetiya-2025265992.html

Калиматов: Ингушетия показывает уверенный рост во всех сферах

Калиматов: Ингушетия показывает уверенный рост во всех сферах - РИА Новости, 25.06.2025

Калиматов: Ингушетия показывает уверенный рост во всех сферах

Республика Ингушетия демонстрирует уверенный рост во всех сферах жизни, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 25.06.2025

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Республика Ингушетия демонстрирует уверенный рост во всех сферах жизни, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. Глава Республики отметил, что с 2019 года индекс промышленного производства вырос на 2,4%, а налоговые поступления в республиканский бюджет – в 2,3 раза. "За последние пять лет в рамках национальных проектов, а также программы "Развитие сельских территорий" и других госпрограмм в Республике было построено 50 детских садов, 48 школ, 11 домов культуры, создано свыше 7,4 тысяч рабочих мест", – рассказал Калиматов. Глава Республики сообщил, что до 2030 года будет построено 100 километров дорог, включая подъезды к агрокомплексам, будет завершена рекультивация свалки в Карабулаке, создан технопарк алюминиевой промышленности, произойдет расширение тепличных комплексов и увеличен экспорт мяса индейки. "На день России я открыл долгожданный Республиканский клинический центр психиатрии и наркологии в селе Плиево. Раньше у нас его не было, и больных людей мы развозили по соседним регионам. Кроме того, мы предусмотрели психологическую реабилитацию. У нас нет реабилитационного центра, как в больших регионах, но в каждом районе, в каждом городе, в больницах мы сделали от 10 до 30 реабилитационных мест для ребят, которые возвращаются из зон боевых действий", – рассказал Калиматов. Глава региона выразил уверенность, что ПМЭФ даст новый импульс развитию региона. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250624/ingushetiya-2025062490.html

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здоровье - общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия