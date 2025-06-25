https://ria.ru/20250625/gutsul-2025434067.html

Советник Гуцул обвинил молдавские власти в уничтожении автономии Гагаузии

Советник Гуцул обвинил молдавские власти в уничтожении автономии Гагаузии - РИА Новости, 25.06.2025

Советник Гуцул обвинил молдавские власти в уничтожении автономии Гагаузии

Судебное преследование и арест главы Гагаузии Евгении Гуцул напрямую связан с планами правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) по ликвидации... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:48:00+03:00

2025-06-25T18:48:00+03:00

2025-06-25T18:48:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Судебное преследование и арест главы Гагаузии Евгении Гуцул напрямую связан с планами правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) по ликвидации автономии, заявил журналистам в Кишиневе советник Гуцул Михаил Влах. Апелляционная палата Кишинева ранее в среду оставила в силе решение районного суда молдавской столицы о продлении домашнего ареста главе Гагаузии. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. "Арест башкана (главы - ред.) Гагаузии напрямую связан с желанием ПДС уничтожить автономию. ПДС – это зараза, которая поразила систему правосудия". Это театр, где режиссеры стоят за зданием суда и вообще за всей страной", - заявил Влах. По словам советника главы Гагаузии, жители региона обеспокоены происходящими событиями. "Жители Гагаузии очень обеспокоены происходящим и озлоблены. Началась вторая волна штрафов за то, что люди получали поддержку в холодный период года", - отметил он. Влах связал давление на автономию с предстоящим европейским саммитом в Моладвии. "Учитывая, что 4 июля состоится крупный саммит с участием высоких европейских чиновников, которые вновь будут говорить о евродемократии, складывается ощущение, что сами они украли миллиарды и пытаются показать, что борются с бандитизмом и коррупцией", - заявил советник. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20250612/moldaviya-2022556396.html

https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021517834.html

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025247471.html

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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, таможенный союз, задержание главы гагаузии гуцул