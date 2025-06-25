Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ
Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ по поводу незаконного ареста
© Sputnik / МолдоваГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
© Sputnik / Молдова
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул работает над подготовкой иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу незаконного ареста, заявил РИА Новости адвокат Сергей Морару.
"Мы сейчас работаем над иском, это не простая процедура, нужно пройти все суды в стране. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Морару, отвечая на вопрос о возможности обращения в ЕСПЧ.
Адвокат подчеркнул сложность процедуры обращения в европейскую инстанцию, которая требует исчерпания всех внутригосударственных средств правовой защиты. Морару не уточнил сроки подачи иска.
Сторонники Гуцул в среду собрались в ее поддержку у здания апелляционной палата Кишинева. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.