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Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ - РИА Новости, 25.06.2025
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16:50 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/gutsul-2025374057.html
Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ
Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ - РИА Новости, 25.06.2025
Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ
Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул работает над подготовкой иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу незаконного ареста, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:50:00+03:00
2025-06-25T16:50:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
европейский суд по правам человека (еспч)
sputnik молдова
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул работает над подготовкой иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу незаконного ареста, заявил РИА Новости адвокат Сергей Морару. Апелляционная палата Кишинева ранее в среду оставила в силе решение районного суда молдавской столицы о продлении домашнего ареста главе Гагаузии. "Мы сейчас работаем над иском, это не простая процедура, нужно пройти все суды в стране. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Морару, отвечая на вопрос о возможности обращения в ЕСПЧ. Адвокат подчеркнул сложность процедуры обращения в европейскую инстанцию, которая требует исчерпания всех внутригосударственных средств правовой защиты. Морару не уточнил сроки подачи иска. Сторонники Гуцул в среду собрались в ее поддержку у здания апелляционной палата Кишинева. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250625/storonniki-2025333294.html
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, европейский суд по правам человека (еспч), sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ

Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ по поводу незаконного ареста

© Sputnik / МолдоваГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Sputnik / Молдова
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул работает над подготовкой иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу незаконного ареста, заявил РИА Новости адвокат Сергей Морару.
Апелляционная палата Кишинева ранее в среду оставила в силе решение районного суда молдавской столицы о продлении домашнего ареста главе Гагаузии.
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Сторонники Гуцул собрались у апелляционной палаты Кишинева
Вчера, 14:22
"Мы сейчас работаем над иском, это не простая процедура, нужно пройти все суды в стране. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Морару, отвечая на вопрос о возможности обращения в ЕСПЧ.
Адвокат подчеркнул сложность процедуры обращения в европейскую инстанцию, которая требует исчерпания всех внутригосударственных средств правовой защиты. Морару не уточнил сроки подачи иска.
Сторонники Гуцул в среду собрались в ее поддержку у здания апелляционной палата Кишинева. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Адвокат Гуцул рассказал, с какой целью суд продлил ей домашний арест
11 июня, 17:42
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Sputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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