https://ria.ru/20250625/gutsul-2025374057.html

Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ

Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ - РИА Новости, 25.06.2025

Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул работает над подготовкой иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу незаконного ареста, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:50:00+03:00

2025-06-25T16:50:00+03:00

2025-06-25T16:50:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

европейский суд по правам человека (еспч)

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008665347_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_7e87d215dcd09ffd074263880228e3ff.jpg

КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул работает над подготовкой иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу незаконного ареста, заявил РИА Новости адвокат Сергей Морару. Апелляционная палата Кишинева ранее в среду оставила в силе решение районного суда молдавской столицы о продлении домашнего ареста главе Гагаузии. "Мы сейчас работаем над иском, это не простая процедура, нужно пройти все суды в стране. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Морару, отвечая на вопрос о возможности обращения в ЕСПЧ. Адвокат подчеркнул сложность процедуры обращения в европейскую инстанцию, которая требует исчерпания всех внутригосударственных средств правовой защиты. Морару не уточнил сроки подачи иска. Сторонники Гуцул в среду собрались в ее поддержку у здания апелляционной палата Кишинева. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250625/storonniki-2025333294.html

https://ria.ru/20250611/gutsul-2022324043.html

кишинев

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, европейский суд по правам человека (еспч), sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул