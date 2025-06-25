https://ria.ru/20250625/grushko-2025448197.html
Грушко назвал политику и военное планирование Запада гремучей смесью
Грушко назвал политику и военное планирование Запада гремучей смесью - РИА Новости, 25.06.2025
Грушко назвал политику и военное планирование Запада гремучей смесью
Враждебная политика и военное планирование Запада создают гремучую смесь, которая может взорваться от любой искры, заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:15:00+03:00
2025-06-25T20:15:00+03:00
2025-06-25T20:56:00+03:00
в мире
александр грушко
россия
украина
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983617158_0:58:2867:1671_1920x0_80_0_0_3137353208ed2552b762a0db4f9d0041.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Враждебная политика и военное планирование Запада создают гремучую смесь, которая может взорваться от любой искры, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко."Нельзя не видеть, что враждебная политика и военное планирование, воплощаемые в железе стратегии и планы создают гремучую смесь, которая может взорваться от любой искры. Мы за всем этим внимательно следим, принимаем все необходимые меры для того, чтобы обнулить эти западные потуги, а наши законные интересы безопасности надежно обеспечить", - сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.Он добавил, что такой курс Запада не предполагает и не может предполагать установление мира на Украине, которая используется как расходный материал для сдерживания России.
https://ria.ru/20250623/grushko-2024695639.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983617158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3590204548998bbfa82e8e01e52f04d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр грушко, россия, украина, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Александр Грушко, Россия, Украина, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Грушко назвал политику и военное планирование Запада гремучей смесью
Грушко: враждебная политика Запада создает смесь, способную взорваться от искры