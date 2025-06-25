https://ria.ru/20250625/grushko-2025448197.html

Грушко назвал политику и военное планирование Запада гремучей смесью

Грушко назвал политику и военное планирование Запада гремучей смесью - РИА Новости, 25.06.2025

Грушко назвал политику и военное планирование Запада гремучей смесью

Враждебная политика и военное планирование Запада создают гремучую смесь, которая может взорваться от любой искры, заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T20:15:00+03:00

2025-06-25T20:15:00+03:00

2025-06-25T20:56:00+03:00

в мире

александр грушко

россия

украина

обсе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Враждебная политика и военное планирование Запада создают гремучую смесь, которая может взорваться от любой искры, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко."Нельзя не видеть, что враждебная политика и военное планирование, воплощаемые в железе стратегии и планы создают гремучую смесь, которая может взорваться от любой искры. Мы за всем этим внимательно следим, принимаем все необходимые меры для того, чтобы обнулить эти западные потуги, а наши законные интересы безопасности надежно обеспечить", - сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.Он добавил, что такой курс Запада не предполагает и не может предполагать установление мира на Украине, которая используется как расходный материал для сдерживания России.

https://ria.ru/20250623/grushko-2024695639.html

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украина

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Наталья Макарова

в мире, александр грушко, россия, украина, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)