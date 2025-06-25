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Грушко назвал политику и военное планирование Запада гремучей смесью - РИА Новости, 25.06.2025
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20:15 25.06.2025 (обновлено: 20:56 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/grushko-2025448197.html
Грушко назвал политику и военное планирование Запада гремучей смесью
Грушко назвал политику и военное планирование Запада гремучей смесью - РИА Новости, 25.06.2025
Грушко назвал политику и военное планирование Запада гремучей смесью
Враждебная политика и военное планирование Запада создают гремучую смесь, которая может взорваться от любой искры, заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:15:00+03:00
2025-06-25T20:56:00+03:00
в мире
александр грушко
россия
украина
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Враждебная политика и военное планирование Запада создают гремучую смесь, которая может взорваться от любой искры, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.&quot;Нельзя не видеть, что враждебная политика и военное планирование, воплощаемые в железе стратегии и планы создают гремучую смесь, которая может взорваться от любой искры. Мы за всем этим внимательно следим, принимаем все необходимые меры для того, чтобы обнулить эти западные потуги, а наши законные интересы безопасности надежно обеспечить&quot;, - сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.Он добавил, что такой курс Запада не предполагает и не может предполагать установление мира на Украине, которая используется как расходный материал для сдерживания России.
https://ria.ru/20250623/grushko-2024695639.html
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в мире, александр грушко, россия, украина, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Александр Грушко, Россия, Украина, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Грушко назвал политику и военное планирование Запада гремучей смесью

Грушко: враждебная политика Запада создает смесь, способную взорваться от искры

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Грушко
Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Враждебная политика и военное планирование Запада создают гремучую смесь, которая может взорваться от любой искры, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«

"Нельзя не видеть, что враждебная политика и военное планирование, воплощаемые в железе стратегии и планы создают гремучую смесь, которая может взорваться от любой искры. Мы за всем этим внимательно следим, принимаем все необходимые меры для того, чтобы обнулить эти западные потуги, а наши законные интересы безопасности надежно обеспечить", - сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

Он добавил, что такой курс Запада не предполагает и не может предполагать установление мира на Украине, которая используется как расходный материал для сдерживания России.
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В миреАлександр ГрушкоРоссияУкраинаОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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