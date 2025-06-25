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В ГД призвали исключить использование WhatsApp в госсекторе

В ГД призвали исключить использование WhatsApp в госсекторе - РИА Новости, 25.06.2025

В ГД призвали исключить использование WhatsApp в госсекторе

Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин предложил исключить использование мессенджера WhatsApp и других западных мессенджеров в контуре госуправления,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T02:54:00+03:00

2025-06-25T02:54:00+03:00

2025-06-25T02:54:00+03:00

технологии

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антон немкин (депутат)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин предложил исключить использование мессенджера WhatsApp и других западных мессенджеров в контуре госуправления, госсектора и критической инфраструктуры РФ. "Формально мессенджер принадлежит Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ), и это уже давно должно было стать причиной для ограничений со стороны российских госорганов. Но до сих пор WhatsApp широко используется не только в быту, но и в деловой, и даже в служебной коммуникации. Нашей стране давно пора перейти от разговоров к действиям и последовательно исключать использование WhatsApp и других западных мессенджеров в контуре госуправления, госсектора и критической инфраструктуры", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что у РФ есть альтернативы — как отечественные разработки, так и международные решения с открытым кодом, которые при должной доработке и контроле могут обеспечить нужный уровень безопасности. По словам парламентария, речь идёт не о формальном импортозамещении, а о реальной информационной суверенизации. "Пока наши граждане продолжают использовать мессенджер, вызывающий сомнения даже у США — мы сохраняем потенциальное окно для утечек и манипуляций. Ответ очевиден: нужно переходить на безопасные, прозрачные и контролируемые каналы связи — и чем раньше, тем лучше", - заключил Немкин.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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технологии, россия, сша, антон немкин (депутат), госдума рф, whatsapp inc.