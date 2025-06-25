Рейтинг@Mail.ru
В ГД призвали исключить использование WhatsApp в госсекторе - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/gosduma-2025235202.html
В ГД призвали исключить использование WhatsApp в госсекторе
В ГД призвали исключить использование WhatsApp в госсекторе - РИА Новости, 25.06.2025
В ГД призвали исключить использование WhatsApp в госсекторе
Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин предложил исключить использование мессенджера WhatsApp и других западных мессенджеров в контуре госуправления,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:54:00+03:00
2025-06-25T02:54:00+03:00
технологии
россия
сша
антон немкин (депутат)
госдума рф
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_ce9b45ad3724f355c8f91e3de35aa6fe.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин предложил исключить использование мессенджера WhatsApp и других западных мессенджеров в контуре госуправления, госсектора и критической инфраструктуры РФ. "Формально мессенджер принадлежит Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ), и это уже давно должно было стать причиной для ограничений со стороны российских госорганов. Но до сих пор WhatsApp широко используется не только в быту, но и в деловой, и даже в служебной коммуникации. Нашей стране давно пора перейти от разговоров к действиям и последовательно исключать использование WhatsApp и других западных мессенджеров в контуре госуправления, госсектора и критической инфраструктуры", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что у РФ есть альтернативы — как отечественные разработки, так и международные решения с открытым кодом, которые при должной доработке и контроле могут обеспечить нужный уровень безопасности. По словам парламентария, речь идёт не о формальном импортозамещении, а о реальной информационной суверенизации. "Пока наши граждане продолжают использовать мессенджер, вызывающий сомнения даже у США — мы сохраняем потенциальное окно для утечек и манипуляций. Ответ очевиден: нужно переходить на безопасные, прозрачные и контролируемые каналы связи — и чем раньше, тем лучше", - заключил Немкин.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250620/telegram-2024152260.html
https://ria.ru/20250530/youtube-2019883724.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2889549aec3ed08596cde07089803ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сша, антон немкин (депутат), госдума рф, whatsapp inc.
Технологии, Россия, США, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, WhatsApp Inc.
В ГД призвали исключить использование WhatsApp в госсекторе

Депутат Немкин призвал исключить использование WhatsApp в госсекторе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин предложил исключить использование мессенджера WhatsApp и других западных мессенджеров в контуре госуправления, госсектора и критической инфраструктуры РФ.
"Формально мессенджер принадлежит Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ), и это уже давно должно было стать причиной для ограничений со стороны российских госорганов. Но до сих пор WhatsApp широко используется не только в быту, но и в деловой, и даже в служебной коммуникации. Нашей стране давно пора перейти от разговоров к действиям и последовательно исключать использование WhatsApp и других западных мессенджеров в контуре госуправления, госсектора и критической инфраструктуры", - сказал он РИА Новости.
Депутат ГД Антон Немкин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В ГД считают необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram
20 июня, 11:33
Депутат отметил, что у РФ есть альтернативы — как отечественные разработки, так и международные решения с открытым кодом, которые при должной доработке и контроле могут обеспечить нужный уровень безопасности.
По словам парламентария, речь идёт не о формальном импортозамещении, а о реальной информационной суверенизации.
"Пока наши граждане продолжают использовать мессенджер, вызывающий сомнения даже у США — мы сохраняем потенциальное окно для утечек и манипуляций. Ответ очевиден: нужно переходить на безопасные, прозрачные и контролируемые каналы связи — и чем раньше, тем лучше", - заключил Немкин.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Госдуме назвали условия для разблокировки YouTube в России
30 мая, 02:50
 
ТехнологииРоссияСШААнтон Немкин (депутат)Госдума РФWhatsApp Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала