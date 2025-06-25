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ФРГ молча примет выход России из договора о ВТС, считает немецкий политик - РИА Новости, 25.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:46 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/germaniya-2025237261.html
ФРГ молча примет выход России из договора о ВТС, считает немецкий политик
ФРГ молча примет выход России из договора о ВТС, считает немецкий политик - РИА Новости, 25.06.2025
ФРГ молча примет выход России из договора о ВТС, считает немецкий политик
Берлин просто позволит "умереть" двустороннему договору с Россией о военно-техническом сотрудничестве от 1996 года, из которого Москва намерена выйти,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T03:46:00+03:00
2025-06-25T03:46:00+03:00
пмэф-2025
берлин (город)
россия
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Берлин просто позволит "умереть" двустороннему договору с Россией о военно-техническом сотрудничестве от 1996 года, из которого Москва намерена выйти, официальной реакции Германии не будет, предположил в интервью РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее в МИД РФ сообщили о стремлении российской стороны выйти из упомянутого соглашения, указав на его несоответствие состоянию отношений между странами, сложившемуся из-за враждебной политики Берлина. "Немецкое правительство официально не ответит, а просто позволит договору "умереть", - поделился мнением собеседник агентства на полях ПМЭФ. Политик сравнил это формально действующее соглашение с советом Россия-НАТО. Последний не был официально упразднен, однако фактически не действует, поскольку утратил всякий смысл, объяснил аналогию Нимайер. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250623/germaniya-2024737659.html
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берлин (город)
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берлин (город), россия, москва, нато
ПМЭФ-2025, Берлин (город), Россия, Москва, НАТО
ФРГ молча примет выход России из договора о ВТС, считает немецкий политик

Политик Нимайер: ФРГ молча примет выход России из договора о ВТС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Берлин просто позволит "умереть" двустороннему договору с Россией о военно-техническом сотрудничестве от 1996 года, из которого Москва намерена выйти, официальной реакции Германии не будет, предположил в интервью РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее в МИД РФ сообщили о стремлении российской стороны выйти из упомянутого соглашения, указав на его несоответствие состоянию отношений между странами, сложившемуся из-за враждебной политики Берлина.
Ральф Нимайер на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Немецкий политик предположил, кого из журналистов могут выслать из России
23 июня, 07:11
"Немецкое правительство официально не ответит, а просто позволит договору "умереть", - поделился мнением собеседник агентства на полях ПМЭФ.
Политик сравнил это формально действующее соглашение с советом Россия-НАТО. Последний не был официально упразднен, однако фактически не действует, поскольку утратил всякий смысл, объяснил аналогию Нимайер.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Берлин (город)РоссияМоскваНАТО
 
 
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