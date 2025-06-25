https://ria.ru/20250625/gd-2025331382.html
В ГД заявили о поддержке расширения оснований для лишения гражданства
В ГД заявили о поддержке расширения оснований для лишения гражданства - РИА Новости, 25.06.2025
В ГД заявили о поддержке расширения оснований для лишения гражданства
Все правоохранительные органы, министерство иностранных дел РФ, управление администрации президента по конституционному законодательству поддержали законопроект РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:17:00+03:00
2025-06-25T14:17:00+03:00
2025-06-25T14:18:00+03:00
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ирина яровая
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Все правоохранительные органы, министерство иностранных дел РФ, управление администрации президента по конституционному законодательству поддержали законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства, сказала вице-спикер ГД Ирина Яровая. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее сообщил о внесении в Госдуму законопроекта, который расширяет перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Как уточнила Яровая, в ходе подготовки законопроекта была проведена большая работа. "Законодательная инициатива получила безоговорочную поддержку всех правоохранительных органов страны, МИД РФ, управления Администрации президента по конституционному законодательству", - сказано на сайте Госдумы. "Таким образом, мы вышли на абсолютно гармонизированную, стройную логику в принятии дополнительных решений по защите интересов национальной безопасности и, — очень важно, — повышение статуса гражданства. Это то, на чем базируются принципы взаимодействия в обществе, доверия и ответственности", – подчеркнула Яровая. По ее словам, проведенная по поручению председателя ГД работа в этом направлении позволила выйти на сбалансированные решения. Как напомнила заместитель председателя ГД, прежде всего базовым основанием для прекращения гражданства была и остается утрата устойчивой связи с государством, "потому что гражданство – это всегда подтверждение того личного отношения к государственности, к основам безопасности и соблюдению основополагающих принципов и норм общества". Яровая подчеркнула, что расширение перечня оснований и включение в него новых составов – в том числе и ответ на запрос общества. "С учетом того что у нас уже включены однородные составы, связанные с совершением опасных преступлений против личности, мы предлагаем дополнить и включить насильственные действия сексуального характера как основание прекращения гражданства, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганда нацистской атрибутики и символики, оказание содействия МУС и другим недружественным международным иностранным организациям и квалифицированные составы неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру", – сообщила Яровая.
https://ria.ru/20250625/volodin-2025302630.html
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россия, ирина яровая, госдума рф, общество
Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ, Общество
В ГД заявили о поддержке расширения оснований для лишения гражданства
В ГД заявили о поддержке проекта расширения оснований для лишения гражданства
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Все правоохранительные органы, министерство иностранных дел РФ, управление администрации президента по конституционному законодательству поддержали законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства, сказала вице-спикер ГД Ирина Яровая.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
ранее сообщил о внесении в Госдуму
законопроекта, который расширяет перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ
.
Как уточнила Яровая
, в ходе подготовки законопроекта была проведена большая работа. "Законодательная инициатива получила безоговорочную поддержку всех правоохранительных органов страны, МИД РФ, управления Администрации президента по конституционному законодательству", - сказано на сайте Госдумы.
"Таким образом, мы вышли на абсолютно гармонизированную, стройную логику в принятии дополнительных решений по защите интересов национальной безопасности и, — очень важно, — повышение статуса гражданства. Это то, на чем базируются принципы взаимодействия в обществе, доверия и ответственности", – подчеркнула Яровая.
По ее словам, проведенная по поручению председателя ГД работа в этом направлении позволила выйти на сбалансированные решения.
Как напомнила заместитель председателя ГД, прежде всего базовым основанием для прекращения гражданства была и остается утрата устойчивой связи с государством, "потому что гражданство – это всегда подтверждение того личного отношения к государственности, к основам безопасности и соблюдению основополагающих принципов и норм общества".
Яровая подчеркнула, что расширение перечня оснований и включение в него новых составов – в том числе и ответ на запрос общества.
"С учетом того что у нас уже включены однородные составы, связанные с совершением опасных преступлений против личности, мы предлагаем дополнить и включить насильственные действия сексуального характера как основание прекращения гражданства, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганда нацистской атрибутики и символики, оказание содействия МУС
и другим недружественным международным иностранным организациям и квалифицированные составы неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру", – сообщила Яровая.