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Появились подробности об украинских агентах, задержанных в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2025
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11:50 25.06.2025 (обновлено: 11:51 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/fsb-2025292984.html
Появились подробности об украинских агентах, задержанных в Подмосковье
Появились подробности об украинских агентах, задержанных в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2025
Появились подробности об украинских агентах, задержанных в Подмосковье
Двое граждан РФ близ СНТ в Подмосковье достали из схрона бомбу для совершения теракта, оказали вооруженное сопротивление силовикам и были нейтрализованы,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:50:00+03:00
2025-06-25T11:51:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двое граждан РФ близ СНТ в Подмосковье достали из схрона бомбу для совершения теракта, оказали вооруженное сопротивление силовикам и были нейтрализованы, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В спецслужбе рассказали, что силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе. "В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Московской области были обнаружены двое граждан России, осуществлявших изъятие из схрона самодельного взрывного устройства, которое планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта... При задержании они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что на месте боестолкновения обнаружены пистолеты Макарова и боеприпасы к ним, а также готовое к применению СВУ, средства связи, содержащие переписку по планируемому теракту. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК России.
https://ria.ru/20250313/fsb-2004679728.html
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появились подробности об украинских агентах, задержанных в Подмосковье

В Подмосковье нейтрализовали агентов Украины, пытавшихся достать из схрона бомбу

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двое граждан РФ близ СНТ в Подмосковье достали из схрона бомбу для совершения теракта, оказали вооруженное сопротивление силовикам и были нейтрализованы, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
В спецслужбе рассказали, что силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе.
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"В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Московской области были обнаружены двое граждан России, осуществлявших изъятие из схрона самодельного взрывного устройства, которое планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта... При задержании они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на месте боестолкновения обнаружены пистолеты Макарова и боеприпасы к ним, а также готовое к применению СВУ, средства связи, содержащие переписку по планируемому теракту.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК России.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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