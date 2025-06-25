https://ria.ru/20250625/fsb-2025292984.html

Появились подробности об украинских агентах, задержанных в Подмосковье

Появились подробности об украинских агентах, задержанных в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2025

Появились подробности об украинских агентах, задержанных в Подмосковье

Двое граждан РФ близ СНТ в Подмосковье достали из схрона бомбу для совершения теракта, оказали вооруженное сопротивление силовикам и были нейтрализованы,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:50:00+03:00

2025-06-25T11:50:00+03:00

2025-06-25T11:51:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двое граждан РФ близ СНТ в Подмосковье достали из схрона бомбу для совершения теракта, оказали вооруженное сопротивление силовикам и были нейтрализованы, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В спецслужбе рассказали, что силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе. "В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Московской области были обнаружены двое граждан России, осуществлявших изъятие из схрона самодельного взрывного устройства, которое планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта... При задержании они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что на месте боестолкновения обнаружены пистолеты Макарова и боеприпасы к ним, а также готовое к применению СВУ, средства связи, содержащие переписку по планируемому теракту. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК России.

https://ria.ru/20250313/fsb-2004679728.html

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)