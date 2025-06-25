https://ria.ru/20250625/fsb-2025292984.html
Появились подробности об украинских агентах, задержанных в Подмосковье
Появились подробности об украинских агентах, задержанных в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2025
Появились подробности об украинских агентах, задержанных в Подмосковье
Двое граждан РФ близ СНТ в Подмосковье достали из схрона бомбу для совершения теракта, оказали вооруженное сопротивление силовикам и были нейтрализованы,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:50:00+03:00
2025-06-25T11:50:00+03:00
2025-06-25T11:51:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двое граждан РФ близ СНТ в Подмосковье достали из схрона бомбу для совершения теракта, оказали вооруженное сопротивление силовикам и были нейтрализованы, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В спецслужбе рассказали, что силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе. "В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Московской области были обнаружены двое граждан России, осуществлявших изъятие из схрона самодельного взрывного устройства, которое планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта... При задержании они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что на месте боестолкновения обнаружены пистолеты Макарова и боеприпасы к ним, а также готовое к применению СВУ, средства связи, содержащие переписку по планируемому теракту. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК России.
https://ria.ru/20250313/fsb-2004679728.html
https://ria.ru/20250404/fsb-2009273457.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появились подробности об украинских агентах, задержанных в Подмосковье
В Подмосковье нейтрализовали агентов Украины, пытавшихся достать из схрона бомбу