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В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного - РИА Новости, 25.06.2025
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11:47 25.06.2025
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В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного
В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного - РИА Новости, 25.06.2025
В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного
Силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 25.06.2025
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россия
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безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ на территории Московской области пресечена подготовка террористического акта пособниками украинских спецслужб", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что теракт планировался "в отношении одного из военнослужащих в столичном регионе". В ФСБ России напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.
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россия
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россия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, безопасность
Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Безопасность
В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного

ФСБ: в Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ на территории Московской области пресечена подготовка террористического акта пособниками украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что теракт планировался "в отношении одного из военнослужащих в столичном регионе".
В ФСБ России напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.
Признание жительницы Запорожской области, которая по заданию СБУ должна была отслеживать российских военных - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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РоссияМосковская область (Подмосковье)УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramБезопасность
 
 
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