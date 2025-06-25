https://ria.ru/20250625/fsb-2025292031.html

В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного

В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного - РИА Новости, 25.06.2025

В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного

Силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:47:00+03:00

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2025-06-25T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ на территории Московской области пресечена подготовка террористического акта пособниками украинских спецслужб", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что теракт планировался "в отношении одного из военнослужащих в столичном регионе". В ФСБ России напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

https://ria.ru/20250623/zhitelnitsa-2024803482.html

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россия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, безопасность