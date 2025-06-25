https://ria.ru/20250625/fsb-2025254798.html

Агентов молдавской разведки задержали в мае, сообщили в ФСБ

Агентов молдавской разведки задержали в мае, сообщили в ФСБ - РИА Новости, 25.06.2025

Агентов молдавской разведки задержали в мае, сообщили в ФСБ

Агентов молдавской разведки в России задержали в мае 2025 года, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:26:00+03:00

2025-06-25T09:26:00+03:00

2025-06-25T09:26:00+03:00

россия

украина

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Агентов молдавской разведки в России задержали в мае 2025 года, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России. По данным спецслужбы, молдавская разведка вместе со спецслужбами Украины активизировала работу против России после начала специальной военной операции "В мае этого года пресечена противоправная деятельность двух агентов СИБ РМ (Служба информации и безопасности Республики Молдова), прибывших в нашу страну по документам прикрытия молдавского образца", - сказал он в видеоролике, опубликованном ЦОС ФСБ. Ранее ФСБ сообщила, что в Москве задержаны два агента молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России, они дали признательные показания и были арестованы.

https://ria.ru/20250414/fsb-2011080631.html

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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб 2025-06-25T09:26 true PT1M48S

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россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность