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Агентов молдавской разведки задержали в мае, сообщили в ФСБ - РИА Новости, 25.06.2025
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09:26 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/fsb-2025254798.html
Агентов молдавской разведки задержали в мае, сообщили в ФСБ
Агентов молдавской разведки задержали в мае, сообщили в ФСБ - РИА Новости, 25.06.2025
Агентов молдавской разведки задержали в мае, сообщили в ФСБ
Агентов молдавской разведки в России задержали в мае 2025 года, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России. РИА Новости, 25.06.2025
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украина
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Агентов молдавской разведки в России задержали в мае 2025 года, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России. По данным спецслужбы, молдавская разведка вместе со спецслужбами Украины активизировала работу против России после начала специальной военной операции "В мае этого года пресечена противоправная деятельность двух агентов СИБ РМ (Служба информации и безопасности Республики Молдова), прибывших в нашу страну по документам прикрытия молдавского образца", - сказал он в видеоролике, опубликованном ЦОС ФСБ. Ранее ФСБ сообщила, что в Москве задержаны два агента молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России, они дали признательные показания и были арестованы.
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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб
ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб
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россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Агентов молдавской разведки задержали в мае, сообщили в ФСБ

ФСБ: двух агентов молдавской разведки задержали в мае 2025 года

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Агентов молдавской разведки в России задержали в мае 2025 года, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
По данным спецслужбы, молдавская разведка вместе со спецслужбами Украины активизировала работу против России после начала специальной военной операции
"В мае этого года пресечена противоправная деятельность двух агентов СИБ РМ (Служба информации и безопасности Республики Молдова), прибывших в нашу страну по документам прикрытия молдавского образца", - сказал он в видеоролике, опубликованном ЦОС ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что в Москве задержаны два агента молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России, они дали признательные показания и были арестованы.
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РоссияУкраинаМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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