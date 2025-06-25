https://ria.ru/20250625/fsb-2025253890.html

Молдавская разведка контролировала выполнение задач задержанными агентами

Молдавская разведка контролировала выполнение задач задержанными агентами - РИА Новости, 25.06.2025

Молдавская разведка контролировала выполнение задач задержанными агентами

За подготовку заброски молдавских агентов в Россию и выполнение ими заданий отвечал офицер разведки Молдавии Адриан Попеску, заявил оперативный сотрудник ФСБ... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:16:00+03:00

2025-06-25T09:16:00+03:00

2025-06-25T09:42:00+03:00

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. За подготовку заброски молдавских агентов в Россию и выполнение ими заданий отвечал офицер разведки Молдавии Адриан Попеску, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.В Москве задержаны два агента молдавской разведки, они дали признательные показания, им грозит до восьми лет колонии, сообщила ФСБ."За подготовку мероприятий по заброске агентурной пары в Россию и решение других специальных задач на территории нашей страны отвечал офицер Главного управления внешней разведки Службы информации и безопасности Республики Молдова Адриан Попеску, работающий на российском направлении", - сказал оперативник на видео, опубликованном ФСБ.По данным ФСБ, задержанных агентов вербовал лично один из руководителей молдавской внешней разведки Александр Сырбу, он же снабжал их необходимыми документами и обучал методам агентурной работы.

https://ria.ru/20250414/fsb-2011080631.html

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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб 2025-06-25T09:16 true PT1M48S

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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, молдавия, москва