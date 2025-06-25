https://ria.ru/20250625/fsb-2025253890.html
Молдавская разведка контролировала выполнение задач задержанными агентами
Молдавская разведка контролировала выполнение задач задержанными агентами - РИА Новости, 25.06.2025
Молдавская разведка контролировала выполнение задач задержанными агентами
За подготовку заброски молдавских агентов в Россию и выполнение ими заданий отвечал офицер разведки Молдавии Адриан Попеску, заявил оперативный сотрудник ФСБ... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:16:00+03:00
2025-06-25T09:16:00+03:00
2025-06-25T09:42:00+03:00
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. За подготовку заброски молдавских агентов в Россию и выполнение ими заданий отвечал офицер разведки Молдавии Адриан Попеску, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.В Москве задержаны два агента молдавской разведки, они дали признательные показания, им грозит до восьми лет колонии, сообщила ФСБ."За подготовку мероприятий по заброске агентурной пары в Россию и решение других специальных задач на территории нашей страны отвечал офицер Главного управления внешней разведки Службы информации и безопасности Республики Молдова Адриан Попеску, работающий на российском направлении", - сказал оперативник на видео, опубликованном ФСБ.По данным ФСБ, задержанных агентов вербовал лично один из руководителей молдавской внешней разведки Александр Сырбу, он же снабжал их необходимыми документами и обучал методам агентурной работы.
https://ria.ru/20250414/fsb-2011080631.html
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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб
ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб
2025-06-25T09:16
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, молдавия, москва
Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Молдавия, Москва
Молдавская разведка контролировала выполнение задач задержанными агентами
ФСБ: за выполнение задач задержанными агентами отвечал офицер разведки Молдавии