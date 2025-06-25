https://ria.ru/20250625/fsb-2025253325.html

Задержанных в Москве агентов обеспечивали документами в молдавской разведке

Задержанных в Москве агентов обеспечивали документами в молдавской разведке - РИА Новости, 25.06.2025

Задержанных в Москве агентов обеспечивали документами в молдавской разведке

Один из руководителей молдавской разведки Александр Сырбу лично вербовал агентов для деятельности против России, направленных в Москву, он же обеспечивал их... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:10:00+03:00

2025-06-25T09:10:00+03:00

2025-06-25T09:33:00+03:00

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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безопасность

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Один из руководителей молдавской разведки Александр Сырбу лично вербовал агентов для деятельности против России, направленных в Москву, он же обеспечивал их документами, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве двух агентов молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России. Они дали признательные показания, им грозит до 8 лет лишения свободы.Как уточнил сотрудник, впоследствии задержанные молдаване прибыли в Россию "по документам прикрытия молдавского образца, которыми их обеспечил один из руководителей главного управления внешней разведки СИБ РМ (Службы информации и безопасности Республики Молдова, - ред.) Александр Сырбу"."Он же осуществил их вербовку и лично обучал формам и методам агентурной работы за рубежом, таким, как проведение тайниковых операций, выявление наружного наблюдения, сбор разноплановой информации по объектам разведывательных устремлений иностранных спецслужб на территории России", - сказал он в видеоролике, опубликованном ЦОС ФСБ.

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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб 2025-06-25T09:10 true PT1M48S

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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность