https://ria.ru/20250625/fsb-2025253325.html
Задержанных в Москве агентов обеспечивали документами в молдавской разведке
Задержанных в Москве агентов обеспечивали документами в молдавской разведке - РИА Новости, 25.06.2025
Задержанных в Москве агентов обеспечивали документами в молдавской разведке
Один из руководителей молдавской разведки Александр Сырбу лично вербовал агентов для деятельности против России, направленных в Москву, он же обеспечивал их... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:10:00+03:00
2025-06-25T09:10:00+03:00
2025-06-25T09:33:00+03:00
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025252251_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea57d20eb1c242eee2a177ae32bd71c0.jpg
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Один из руководителей молдавской разведки Александр Сырбу лично вербовал агентов для деятельности против России, направленных в Москву, он же обеспечивал их документами, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве двух агентов молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России. Они дали признательные показания, им грозит до 8 лет лишения свободы.Как уточнил сотрудник, впоследствии задержанные молдаване прибыли в Россию "по документам прикрытия молдавского образца, которыми их обеспечил один из руководителей главного управления внешней разведки СИБ РМ (Службы информации и безопасности Республики Молдова, - ред.) Александр Сырбу"."Он же осуществил их вербовку и лично обучал формам и методам агентурной работы за рубежом, таким, как проведение тайниковых операций, выявление наружного наблюдения, сбор разноплановой информации по объектам разведывательных устремлений иностранных спецслужб на территории России", - сказал он в видеоролике, опубликованном ЦОС ФСБ.
https://ria.ru/20250414/fsb-2011080631.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025252251_148:0:1588:1080_1920x0_80_0_0_09a070b31dfe5159dc1447704625f5ad.jpg
Признание арестованных агентов молдавских спецслужб
ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб
2025-06-25T09:10
true
PT1M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность
Задержанных в Москве агентов обеспечивали документами в молдавской разведке
ФСБ: задержанных в Москве агентов обеспечивали документами в молдавской разведке
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Один из руководителей молдавской разведки Александр Сырбу лично вербовал агентов для деятельности против России, направленных в Москву, он же обеспечивал их документами, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
Ранее ФСБ
сообщила о задержании в Москве
двух агентов молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России
. Они дали признательные показания, им грозит до 8 лет лишения свободы.
Как уточнил сотрудник, впоследствии задержанные молдаване прибыли в Россию "по документам прикрытия молдавского образца, которыми их обеспечил один из руководителей главного управления внешней разведки СИБ РМ (Службы информации и безопасности Республики Молдова, - ред.) Александр Сырбу".
"Он же осуществил их вербовку и лично обучал формам и методам агентурной работы за рубежом, таким, как проведение тайниковых операций, выявление наружного наблюдения, сбор разноплановой информации по объектам разведывательных устремлений иностранных спецслужб на территории России", - сказал он в видеоролике, опубликованном ЦОС ФСБ.