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Задержанных в Москве агентов обеспечивали документами в молдавской разведке - РИА Новости, 25.06.2025
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09:10 25.06.2025 (обновлено: 09:33 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/fsb-2025253325.html
Задержанных в Москве агентов обеспечивали документами в молдавской разведке
Задержанных в Москве агентов обеспечивали документами в молдавской разведке - РИА Новости, 25.06.2025
Задержанных в Москве агентов обеспечивали документами в молдавской разведке
Один из руководителей молдавской разведки Александр Сырбу лично вербовал агентов для деятельности против России, направленных в Москву, он же обеспечивал их... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:10:00+03:00
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москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Один из руководителей молдавской разведки Александр Сырбу лично вербовал агентов для деятельности против России, направленных в Москву, он же обеспечивал их документами, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве двух агентов молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России. Они дали признательные показания, им грозит до 8 лет лишения свободы.Как уточнил сотрудник, впоследствии задержанные молдаване прибыли в Россию "по документам прикрытия молдавского образца, которыми их обеспечил один из руководителей главного управления внешней разведки СИБ РМ (Службы информации и безопасности Республики Молдова, - ред.) Александр Сырбу"."Он же осуществил их вербовку и лично обучал формам и методам агентурной работы за рубежом, таким, как проведение тайниковых операций, выявление наружного наблюдения, сбор разноплановой информации по объектам разведывательных устремлений иностранных спецслужб на территории России", - сказал он в видеоролике, опубликованном ЦОС ФСБ.
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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб
ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб
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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность
Задержанных в Москве агентов обеспечивали документами в молдавской разведке

ФСБ: задержанных в Москве агентов обеспечивали документами в молдавской разведке

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Один из руководителей молдавской разведки Александр Сырбу лично вербовал агентов для деятельности против России, направленных в Москву, он же обеспечивал их документами, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве двух агентов молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России. Они дали признательные показания, им грозит до 8 лет лишения свободы.
Как уточнил сотрудник, впоследствии задержанные молдаване прибыли в Россию "по документам прикрытия молдавского образца, которыми их обеспечил один из руководителей главного управления внешней разведки СИБ РМ (Службы информации и безопасности Республики Молдова, - ред.) Александр Сырбу".
"Он же осуществил их вербовку и лично обучал формам и методам агентурной работы за рубежом, таким, как проведение тайниковых операций, выявление наружного наблюдения, сбор разноплановой информации по объектам разведывательных устремлений иностранных спецслужб на территории России", - сказал он в видеоролике, опубликованном ЦОС ФСБ.
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МоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБезопасность
 
 
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