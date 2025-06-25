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Молдавская разведка активизировала работу против России, заявили в ФСБ - РИА Новости, 25.06.2025
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09:08 25.06.2025 (обновлено: 09:37 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/fsb-2025253183.html
Молдавская разведка активизировала работу против России, заявили в ФСБ
Молдавская разведка активизировала работу против России, заявили в ФСБ - РИА Новости, 25.06.2025
Молдавская разведка активизировала работу против России, заявили в ФСБ
Молдавская разведка вместе со спецслужбами Украины активизировала работу против России после начала специальной военной операции, сообщил оперативный сотрудник... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:08:00+03:00
2025-06-25T09:37:00+03:00
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Молдавская разведка вместе со спецслужбами Украины активизировала работу против России после начала специальной военной операции, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России."После начала проведения нашей страной специальной военной операции на Украине и обострения межгосударственных отношений между Россией и странами коллективного Запада, Служба информации и безопасности Республики Молдова во взаимодействии со спецслужбами Украины активизировали деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации с задействованием агентуры из числа молдавских граждан", - сказал он в видеоролике, опубликованном ЦОС ФСБ.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве двух агентов молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России. Они дали признательные показания, им грозит до 8 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250613/moldavija-2022684629.html
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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб
ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб
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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность
Молдавская разведка активизировала работу против России, заявили в ФСБ

ФСБ: молдавская разведка и спецслужбы Украины активизировали работу против РФ

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Молдавская разведка вместе со спецслужбами Украины активизировала работу против России после начала специальной военной операции, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
"После начала проведения нашей страной специальной военной операции на Украине и обострения межгосударственных отношений между Россией и странами коллективного Запада, Служба информации и безопасности Республики Молдова во взаимодействии со спецслужбами Украины активизировали деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации с задействованием агентуры из числа молдавских граждан", - сказал он в видеоролике, опубликованном ЦОС ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве двух агентов молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России. Они дали признательные показания, им грозит до 8 лет лишения свободы.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБезопасность
 
 
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