https://ria.ru/20250625/fsb-2025253183.html

Молдавская разведка активизировала работу против России, заявили в ФСБ

Молдавская разведка активизировала работу против России, заявили в ФСБ - РИА Новости, 25.06.2025

Молдавская разведка активизировала работу против России, заявили в ФСБ

Молдавская разведка вместе со спецслужбами Украины активизировала работу против России после начала специальной военной операции, сообщил оперативный сотрудник... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:08:00+03:00

2025-06-25T09:08:00+03:00

2025-06-25T09:37:00+03:00

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025252251_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea57d20eb1c242eee2a177ae32bd71c0.jpg

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Молдавская разведка вместе со спецслужбами Украины активизировала работу против России после начала специальной военной операции, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России."После начала проведения нашей страной специальной военной операции на Украине и обострения межгосударственных отношений между Россией и странами коллективного Запада, Служба информации и безопасности Республики Молдова во взаимодействии со спецслужбами Украины активизировали деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации с задействованием агентуры из числа молдавских граждан", - сказал он в видеоролике, опубликованном ЦОС ФСБ.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве двух агентов молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России. Они дали признательные показания, им грозит до 8 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250613/moldavija-2022684629.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признание арестованных агентов молдавских спецслужб ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб 2025-06-25T09:08 true PT1M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность