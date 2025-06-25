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Появились подробности о молдавских агентах, задержанных в Москве - РИА Новости, 25.06.2025
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09:05 25.06.2025 (обновлено: 09:18 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/fsb-2025252405.html
Появились подробности о молдавских агентах, задержанных в Москве
Появились подробности о молдавских агентах, задержанных в Москве - РИА Новости, 25.06.2025
Появились подробности о молдавских агентах, задержанных в Москве
Задержанный агент молдавской разведки рассказал на видео ФСБ, что должен был выполнить "важные" задания для разведи Молдавии. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:05:00+03:00
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москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
молдавия
россия
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержанный агент молдавской разведки рассказал на видео ФСБ, что должен был выполнить "важные" задания для разведи Молдавии.Ранее сообщалось, что ФСБ России в Москве пресечена противоправная деятельность агентов молдавских спецслужб. Установлено, что два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова (молдавская разведка и контрразведка - ред.), направленных против безопасности Российской Федерации"Нам сказали, что нужно вылететь в город Москву для выполнения важных заданий для разведи Республики Молдовы", - сказал задержанный.
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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб
ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб
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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), молдавия, россия, безопасность
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Молдавия, Россия, Безопасность
Появились подробности о молдавских агентах, задержанных в Москве

ФСБ: задержанный молдавский агент рассказал о задаче, которую хотел выполнить

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержанный агент молдавской разведки рассказал на видео ФСБ, что должен был выполнить "важные" задания для разведи Молдавии.
Ранее сообщалось, что ФСБ России в Москве пресечена противоправная деятельность агентов молдавских спецслужб. Установлено, что два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова (молдавская разведка и контрразведка - ред.), направленных против безопасности Российской Федерации
"Нам сказали, что нужно вылететь в город Москву для выполнения важных заданий для разведи Республики Молдовы", - сказал задержанный.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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МоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МолдавияРоссияБезопасность
 
 
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