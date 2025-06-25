https://ria.ru/20250625/fsb-2025252405.html

Появились подробности о молдавских агентах, задержанных в Москве

Появились подробности о молдавских агентах, задержанных в Москве - РИА Новости, 25.06.2025

Появились подробности о молдавских агентах, задержанных в Москве

Задержанный агент молдавской разведки рассказал на видео ФСБ, что должен был выполнить "важные" задания для разведи Молдавии. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:05:00+03:00

2025-06-25T09:05:00+03:00

2025-06-25T09:18:00+03:00

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержанный агент молдавской разведки рассказал на видео ФСБ, что должен был выполнить "важные" задания для разведи Молдавии.Ранее сообщалось, что ФСБ России в Москве пресечена противоправная деятельность агентов молдавских спецслужб. Установлено, что два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова (молдавская разведка и контрразведка - ред.), направленных против безопасности Российской Федерации"Нам сказали, что нужно вылететь в город Москву для выполнения важных заданий для разведи Республики Молдовы", - сказал задержанный.

https://ria.ru/20250613/moldavija-2022684629.html

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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб 2025-06-25T09:05 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), молдавия, россия, безопасность