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Появились подробности о молдавских агентах, задержанных в Москве
Появились подробности о молдавских агентах, задержанных в Москве - РИА Новости, 25.06.2025
Появились подробности о молдавских агентах, задержанных в Москве
Задержанный агент молдавской разведки рассказал на видео ФСБ, что должен был выполнить "важные" задания для разведи Молдавии. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:05:00+03:00
2025-06-25T09:05:00+03:00
2025-06-25T09:18:00+03:00
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержанный агент молдавской разведки рассказал на видео ФСБ, что должен был выполнить "важные" задания для разведи Молдавии.Ранее сообщалось, что ФСБ России в Москве пресечена противоправная деятельность агентов молдавских спецслужб. Установлено, что два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова (молдавская разведка и контрразведка - ред.), направленных против безопасности Российской Федерации"Нам сказали, что нужно вылететь в город Москву для выполнения важных заданий для разведи Республики Молдовы", - сказал задержанный.
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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб
ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб
2025-06-25T09:05
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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), молдавия, россия, безопасность
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Молдавия, Россия, Безопасность
Появились подробности о молдавских агентах, задержанных в Москве
ФСБ: задержанный молдавский агент рассказал о задаче, которую хотел выполнить