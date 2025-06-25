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Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах для продавцов - РИА Новости, 25.06.2025
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20:08 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/fas-2025447093.html
Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах для продавцов
Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах для продавцов - РИА Новости, 25.06.2025
Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах для продавцов
Wildberries изучит предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о счетах в банке компании для продавцов, как только оно поступит, при этом... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:08:00+03:00
2025-06-25T20:08:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
wildberries
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Wildberries изучит предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о счетах в банке компании для продавцов, как только оно поступит, при этом отсутствие такого счета в "Вайлдбериз банке" не является основанием для блокировки личного кабинета, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries &amp; Russ. Ранее в среду ФАС сообщила, что Wildberries получил предостережение из-за того, что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в "Вайлдбериз банке" - такое требование содержится в обновленной оферте. "Компания изучит предостережение, как только оно поступит в наш адрес. Отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета", - сказали в компании. Там же объяснили, что открытие счета при регистрации на платформе необходимо для проверки новых продавцов - у банка есть доступ к информационным базам для более тщательной проверки. В дальнейшем у продавцов нет обязательства использовать счет "Вайлдбериз банка" для работы на платформе и держать его открытым. "Вместе с тем мы всегда внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требований ФАС России как добросовестный участник рынка", - добавили в компании.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), wildberries
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Wildberries
Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах для продавцов

Wildberries изучит предостережение ФАС, как только оно поступит

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Wildberries изучит предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о счетах в банке компании для продавцов, как только оно поступит, при этом отсутствие такого счета в "Вайлдбериз банке" не является основанием для блокировки личного кабинета, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.
Ранее в среду ФАС сообщила, что Wildberries получил предостережение из-за того, что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в "Вайлдбериз банке" - такое требование содержится в обновленной оферте.
"Компания изучит предостережение, как только оно поступит в наш адрес. Отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета", - сказали в компании.
Там же объяснили, что открытие счета при регистрации на платформе необходимо для проверки новых продавцов - у банка есть доступ к информационным базам для более тщательной проверки. В дальнейшем у продавцов нет обязательства использовать счет "Вайлдбериз банка" для работы на платформе и держать его открытым.
"Вместе с тем мы всегда внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требований ФАС России как добросовестный участник рынка", - добавили в компании.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Wildberries
 
 
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