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Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах для продавцов
Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах для продавцов - РИА Новости, 25.06.2025
Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах для продавцов
Wildberries изучит предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о счетах в банке компании для продавцов, как только оно поступит, при этом... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:08:00+03:00
2025-06-25T20:08:00+03:00
2025-06-25T20:08:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
wildberries
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Wildberries изучит предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о счетах в банке компании для продавцов, как только оно поступит, при этом отсутствие такого счета в "Вайлдбериз банке" не является основанием для блокировки личного кабинета, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ. Ранее в среду ФАС сообщила, что Wildberries получил предостережение из-за того, что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в "Вайлдбериз банке" - такое требование содержится в обновленной оферте. "Компания изучит предостережение, как только оно поступит в наш адрес. Отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета", - сказали в компании. Там же объяснили, что открытие счета при регистрации на платформе необходимо для проверки новых продавцов - у банка есть доступ к информационным базам для более тщательной проверки. В дальнейшем у продавцов нет обязательства использовать счет "Вайлдбериз банка" для работы на платформе и держать его открытым. "Вместе с тем мы всегда внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требований ФАС России как добросовестный участник рынка", - добавили в компании.
https://ria.ru/20250204/wildberries-1997330260.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), wildberries
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Wildberries
Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах для продавцов
Wildberries изучит предостережение ФАС, как только оно поступит