https://ria.ru/20250625/fas-2025443673.html

Wildberries получил предупреждение от ФАС

Wildberries получил предупреждение от ФАС - РИА Новости, 25.06.2025

Wildberries получил предупреждение от ФАС

Wildberries получил предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России из-за того, что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в "Вайлдберриз... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:45:00+03:00

2025-06-25T19:45:00+03:00

2025-06-25T21:38:00+03:00

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

wildberries

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Wildberries получил предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России из-за того, что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в "Вайлдберриз банке" - такое требование содержится в обновленной оферте, говорится в сообщении ФАС."ФАС выдала предостережение Wildberries. В обновленной оферте маркетплейс обязал продавцов открывать счета в одноименном банке. Компания разместила документ на своей площадке и указала, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в "Вайлдберриз банке" невозможна регистрация новых продавцов, а также продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей", - сказано в сообщении.Там же уточняется, что если продавцы не выполнят это требование, то доступ к их личным кабинетам будет ограничен.По мнению ФАС, предполагаемое поведение компании может нарушать закон о защите конкуренции. "При обнаружении признаков дальнейшего противоправного поведения маркетплейса служба примет меры антимонопольного реагирования", - добавил в службе.Компания запустила "Вайлдберриз банк" в начале 2022 года. Ранее в июне основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что "Вайлдберриз банк" начал выпуск собственных банковских карт - пока они доступны только сотрудникам компании, но в ближайшее время воспользоваться ими смогут и покупатели.

https://realty.ria.ru/20250611/fas-2022180733.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), wildberries