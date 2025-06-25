Wildberries получил предупреждение от ФАС
Wildberries получил предупреждение от ФАС за счета "Вайлдберриз банке"
© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Wildberries получил предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России из-за того, что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в "Вайлдберриз банке" - такое требование содержится в обновленной оферте, говорится в сообщении ФАС.
"ФАС выдала предостережение Wildberries. В обновленной оферте маркетплейс обязал продавцов открывать счета в одноименном банке. Компания разместила документ на своей площадке и указала, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в "Вайлдберриз банке" невозможна регистрация новых продавцов, а также продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей", - сказано в сообщении.
Там же уточняется, что если продавцы не выполнят это требование, то доступ к их личным кабинетам будет ограничен.
По мнению ФАС, предполагаемое поведение компании может нарушать закон о защите конкуренции. "При обнаружении признаков дальнейшего противоправного поведения маркетплейса служба примет меры антимонопольного реагирования", - добавил в службе.
Компания запустила "Вайлдберриз банк" в начале 2022 года. Ранее в июне основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что "Вайлдберриз банк" начал выпуск собственных банковских карт - пока они доступны только сотрудникам компании, но в ближайшее время воспользоваться ими смогут и покупатели.
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