https://ria.ru/20250625/fas-2025441165.html
ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям
ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям - РИА Новости, 25.06.2025
ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 37 рыбным компаниям, которые добывают минтай, горбушу, треску, пикшу и тихоокеанскую сельдь;... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T19:23:00+03:00
2025-06-25T19:23:00+03:00
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экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 37 рыбным компаниям, которые добывают минтай, горбушу, треску, пикшу и тихоокеанскую сельдь; ведомство проверит обоснованность изменения цен на продукцию, говорится в сообщении ФАС. "Ведомство направило запросы в 37 рыбодобывающих организаций, которые осуществляют добычу следующих водных биологических ресурсов: горбуша, минтай, треска, пикша, сельдь тихоокеанская. … Служба проверит обоснованность изменения цен на рыбную продукцию", - сказано в сообщении. Отмечается, что организации должны предоставить информацию о первичной переработке и покупателях, включая данные об объемах реализуемой продукции; о фактических объемах добычи и производства; реализации и структуре себестоимости рыбной продукции. Ведомство запросило соответствующую информацию за 2024-2025 годы. В случае выявления роста средневзвешенной квартальной цены более чем на 5% рыбодобывающие компании должны представить обоснование причин изменения цен, добавили в ФАС.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям
ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям для проверки цен на продукцию
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 37 рыбным компаниям, которые добывают минтай, горбушу, треску, пикшу и тихоокеанскую сельдь; ведомство проверит обоснованность изменения цен на продукцию, говорится в сообщении ФАС.
"Ведомство направило запросы в 37 рыбодобывающих организаций, которые осуществляют добычу следующих водных биологических ресурсов: горбуша, минтай, треска, пикша, сельдь тихоокеанская. … Служба проверит обоснованность изменения цен на рыбную продукцию", - сказано в сообщении.
Отмечается, что организации должны предоставить информацию о первичной переработке и покупателях, включая данные об объемах реализуемой продукции; о фактических объемах добычи и производства; реализации и структуре себестоимости рыбной продукции.
Ведомство запросило соответствующую информацию за 2024-2025 годы. В случае выявления роста средневзвешенной квартальной цены более чем на 5% рыбодобывающие компании должны представить обоснование причин изменения цен, добавили в ФАС
.