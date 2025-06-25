Рейтинг@Mail.ru
ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 25.06.2025 (обновлено: 19:24 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/fas-2025441165.html
ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям
ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям - РИА Новости, 25.06.2025
ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 37 рыбным компаниям, которые добывают минтай, горбушу, треску, пикшу и тихоокеанскую сельдь;... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T19:23:00+03:00
2025-06-25T19:24:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49722/97/497229727_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_57164cc80fd7bafb1e816b770446445a.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 37 рыбным компаниям, которые добывают минтай, горбушу, треску, пикшу и тихоокеанскую сельдь; ведомство проверит обоснованность изменения цен на продукцию, говорится в сообщении ФАС. "Ведомство направило запросы в 37 рыбодобывающих организаций, которые осуществляют добычу следующих водных биологических ресурсов: горбуша, минтай, треска, пикша, сельдь тихоокеанская. … Служба проверит обоснованность изменения цен на рыбную продукцию", - сказано в сообщении. Отмечается, что организации должны предоставить информацию о первичной переработке и покупателях, включая данные об объемах реализуемой продукции; о фактических объемах добычи и производства; реализации и структуре себестоимости рыбной продукции. Ведомство запросило соответствующую информацию за 2024-2025 годы. В случае выявления роста средневзвешенной квартальной цены более чем на 5% рыбодобывающие компании должны представить обоснование причин изменения цен, добавили в ФАС.
https://ria.ru/20250522/ryba-2018533707.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49722/97/497229727_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_396edfea82295c144ff9e8ee9e03b91a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям

ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям для проверки цен на продукцию

© РИА НовостиЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 37 рыбным компаниям, которые добывают минтай, горбушу, треску, пикшу и тихоокеанскую сельдь; ведомство проверит обоснованность изменения цен на продукцию, говорится в сообщении ФАС.
"Ведомство направило запросы в 37 рыбодобывающих организаций, которые осуществляют добычу следующих водных биологических ресурсов: горбуша, минтай, треска, пикша, сельдь тихоокеанская. … Служба проверит обоснованность изменения цен на рыбную продукцию", - сказано в сообщении.
Отмечается, что организации должны предоставить информацию о первичной переработке и покупателях, включая данные об объемах реализуемой продукции; о фактических объемах добычи и производства; реализации и структуре себестоимости рыбной продукции.
Ведомство запросило соответствующую информацию за 2024-2025 годы. В случае выявления роста средневзвешенной квартальной цены более чем на 5% рыбодобывающие компании должны представить обоснование причин изменения цен, добавили в ФАС.
Рыба в магазине - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Более 8,6 тыс тонн рыбы продали в Подмосковье за четыре месяца
22 мая, 19:30
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала