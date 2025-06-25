https://ria.ru/20250625/fas-2025441165.html

ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям

ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям - РИА Новости, 25.06.2025

ФАС направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 37 рыбным компаниям, которые добывают минтай, горбушу, треску, пикшу и тихоокеанскую сельдь;... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:23:00+03:00

2025-06-25T19:23:00+03:00

2025-06-25T19:24:00+03:00

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 37 рыбным компаниям, которые добывают минтай, горбушу, треску, пикшу и тихоокеанскую сельдь; ведомство проверит обоснованность изменения цен на продукцию, говорится в сообщении ФАС. "Ведомство направило запросы в 37 рыбодобывающих организаций, которые осуществляют добычу следующих водных биологических ресурсов: горбуша, минтай, треска, пикша, сельдь тихоокеанская. … Служба проверит обоснованность изменения цен на рыбную продукцию", - сказано в сообщении. Отмечается, что организации должны предоставить информацию о первичной переработке и покупателях, включая данные об объемах реализуемой продукции; о фактических объемах добычи и производства; реализации и структуре себестоимости рыбной продукции. Ведомство запросило соответствующую информацию за 2024-2025 годы. В случае выявления роста средневзвешенной квартальной цены более чем на 5% рыбодобывающие компании должны представить обоснование причин изменения цен, добавили в ФАС.

https://ria.ru/20250522/ryba-2018533707.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)