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Евродепутат назвал договор о росте оборонных расходов НАТО декларативным - РИА Новости, 25.06.2025
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06:48 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/evroparlament-2025244522.html
Евродепутат назвал договор о росте оборонных расходов НАТО декларативным
Евродепутат назвал договор о росте оборонных расходов НАТО декларативным - РИА Новости, 25.06.2025
Евродепутат назвал договор о росте оборонных расходов НАТО декларативным
Договор о росте оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП будет чисто декларативным, страны ЕС не верят в навязываемую Брюсселем идею о "российской угрозе",... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:48:00+03:00
2025-06-25T06:48:00+03:00
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ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Договор о росте оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП будет чисто декларативным, страны ЕС не верят в навязываемую Брюсселем идею о "российской угрозе", заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. "Нет, это нереально, и даже если будет соглашение, то оно будет чисто декларативным. Посмотреть хотя бы на положение Франции: в состоянии ли мы увеличить военные расходы до 5% ВВП? Мы не в состоянии добиться даже какой-либо экономии", - ответил он на вопрос, согласуют ли, по его мнению, страны ЕС увеличение расходов на оборону до 5% ВВП. Мариани отметил, что "все больше и больше стран начинают понимать, что так называемая российская угроза не существует". "О ней лишь говорят, но в реальности в неё не верят. Желая дезинформировать граждан, ЕС закончил тем, что дезинформировал сам себя, убедив себя в российской угрозе, в то время как большинство стран в нее не верят, так что в этом сегодня тоже проблема. Чем западнее мы двигаемся, тем труднее убедить страны в необходимости увеличить оборонный бюджет, потому что они не видят угрозы", - подчеркнул евродепутат. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что функционерам НАТО надо было сделать из РФ монстра, чтобы протащить подобное решение. Как ранее сообщала газета Financial Times, европейские страны надеются, что на саммите НАТО они с помощью обещаний об увеличении трат на оборону смогут убедить США не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил в регионе. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250623/nato-2024905616.html
https://ria.ru/20250624/zapad-2025065239.html
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в мире, франция, россия, сша, тьерри мариани, марк рютте, дмитрий песков, нато, евросоюз, европарламент, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Франция, Россия, США, Тьерри Мариани, Марк Рютте, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, Европарламент, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Евродепутат назвал договор о росте оборонных расходов НАТО декларативным

Евродепутат Мариани: договор о росте оборонных расходов НАТО будет декларативным

© РИА Новости / Евгений ОдиноковТьерри Мариани
Тьерри Мариани - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Тьерри Мариани. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Договор о росте оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП будет чисто декларативным, страны ЕС не верят в навязываемую Брюсселем идею о "российской угрозе", заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
"Нет, это нереально, и даже если будет соглашение, то оно будет чисто декларативным. Посмотреть хотя бы на положение Франции: в состоянии ли мы увеличить военные расходы до 5% ВВП? Мы не в состоянии добиться даже какой-либо экономии", - ответил он на вопрос, согласуют ли, по его мнению, страны ЕС увеличение расходов на оборону до 5% ВВП.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Рютте рассказал, что будут обсуждать на саммите НАТО
23 июня, 17:45
Мариани отметил, что "все больше и больше стран начинают понимать, что так называемая российская угроза не существует".
"О ней лишь говорят, но в реальности в неё не верят. Желая дезинформировать граждан, ЕС закончил тем, что дезинформировал сам себя, убедив себя в российской угрозе, в то время как большинство стран в нее не верят, так что в этом сегодня тоже проблема. Чем западнее мы двигаемся, тем труднее убедить страны в необходимости увеличить оборонный бюджет, потому что они не видят угрозы", - подчеркнул евродепутат.
Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что функционерам НАТО надо было сделать из РФ монстра, чтобы протащить подобное решение.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Песков ответил на слова Рютте о российской угрозе
Вчера, 12:30
Как ранее сообщала газета Financial Times, европейские страны надеются, что на саммите НАТО они с помощью обещаний об увеличении трат на оборону смогут убедить США не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил в регионе.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Песков высказался об увеличении военных расходов НАТО до пяти процентов ВВП
Вчера, 12:04
 
В миреФранцияРоссияСШАТьерри МарианиМарк РюттеДмитрий ПесковНАТОЕвросоюзЕвропарламентВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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