https://ria.ru/20250625/evropa-2025389368.html

Европа не может оставаться в постоянной эскалации, заявил Макрон

Европа не может оставаться в постоянной эскалации, заявил Макрон - РИА Новости, 25.06.2025

Европа не может оставаться в постоянной эскалации, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа "не может находиться в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше", призвав к формированию... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:25:00+03:00

2025-06-25T17:25:00+03:00

2025-06-25T17:31:00+03:00

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ГААГА, 25 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа "не может находиться в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше", призвав к формированию архитектуры безопасности для восстановления доверия с Россией. "Европейцы задумываются о своей безопасности в будущем. Мы не можем находиться в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше без конца. Сегодня мы должны вооружаться, потому что у нас есть отрыв от уровня вооруженности России. Но в то же время нам надо задуматься о гарантиях безопасности для нас, архитектуре безопасности, в которой мы хотим жить завтра", - сказал он журналистам на полях саммита НАТО в Гааге. Трансляцию вел Елисейский дворец в Х. По его словам, такие гарантии должны включать ограничение распространения оружия, объемов вооружений, "как это было в годы Холодной войны". "Вот почему от Черного моря до Арктики мы должны переосмыслить, как далеко мы готовы пойти, чтобы защищать себя, и каковы будут условия диалога с Россией, чтобы позволить ограничить наши (военные) возможности и вернуться ну путь возвращения доверия", - сказал президент.

https://ria.ru/20250625/erdogan-2025382245.html

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в мире, россия, франция, европа, эммануэль макрон, евросоюз