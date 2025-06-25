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Медведев назвал звериную русофобию идеологией Евросоюза
Медведев назвал звериную русофобию идеологией Евросоюза - РИА Новости, 25.06.2025
Медведев назвал звериную русофобию идеологией Евросоюза
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главной идеологией нынешнего Евросоюза звериную русофобию, порождённую мнимой "русской угрозой". РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:46:00+03:00
2025-06-25T12:46:00+03:00
2025-06-25T12:55:00+03:00
евросоюз
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главной идеологией нынешнего Евросоюза звериную русофобию, порождённую мнимой "русской угрозой"."Теперь его главная идеология – звериная русофобия, порождённая мнимой "русской угрозой", которую они сами себе накачали для решения своих мелкотравчатых задач", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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евросоюз, россия, дмитрий медведев
Евросоюз, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев назвал звериную русофобию идеологией Евросоюза
Медведев: главной идеологией нынешнего ЕС является звериная русофобия