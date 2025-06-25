https://ria.ru/20250625/ermitazh-2025452598.html
Турист пытался пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон
Турист пытался пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон - РИА Новости, 25.06.2025
Турист пытался пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон
Житель Чебоксар пытался пронести в Государственный Эрмитаж 21 гильзу и патрон, мужчина задержан и передан полиции, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:38:00+03:00
2025-06-25T20:38:00+03:00
2025-06-25T20:38:00+03:00
происшествия
чебоксары
государственный эрмитаж
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Житель Чебоксар пытался пронести в Государственный Эрмитаж 21 гильзу и патрон, мужчина задержан и передан полиции, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии. "Житель Чебоксар зашел в Эрмитаж вместе с другими туристами. Мужчина положил свой рюкзак на ленту рентгеновской установки, после чего росгвардейцами совместно со службой безопасности музея в сумке были выявлены предметы, запрещенные к проносу в музей. В одном из карманов рюкзака гостя города лежали 21 гильза и один патрон калибра 7,62 миллиметра, предположительно, боевой", - говорится в сообщении.Инцидент произошел в среду днем. Росгвардейцы задержали 37-летнего правонарушителя и передали его сотрудникам органов внутренних дел. Изъятый боеприпас направлен на экспертизу.
https://ria.ru/20250322/ermitazh-2006648245.html
чебоксары
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, государственный эрмитаж, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Чебоксары, Государственный Эрмитаж, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Турист пытался пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон
Росгвардия задержала туриста, пытавшегося пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон