https://ria.ru/20250625/ermitazh-2025452598.html

Турист пытался пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон

Турист пытался пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон - РИА Новости, 25.06.2025

Турист пытался пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон

Житель Чебоксар пытался пронести в Государственный Эрмитаж 21 гильзу и патрон, мужчина задержан и передан полиции, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T20:38:00+03:00

2025-06-25T20:38:00+03:00

2025-06-25T20:38:00+03:00

происшествия

чебоксары

государственный эрмитаж

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005760415_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_5d207a4b39a0161f5c2cdb061fab6518.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Житель Чебоксар пытался пронести в Государственный Эрмитаж 21 гильзу и патрон, мужчина задержан и передан полиции, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии. "Житель Чебоксар зашел в Эрмитаж вместе с другими туристами. Мужчина положил свой рюкзак на ленту рентгеновской установки, после чего росгвардейцами совместно со службой безопасности музея в сумке были выявлены предметы, запрещенные к проносу в музей. В одном из карманов рюкзака гостя города лежали 21 гильза и один патрон калибра 7,62 миллиметра, предположительно, боевой", - говорится в сообщении.Инцидент произошел в среду днем. Росгвардейцы задержали 37-летнего правонарушителя и передали его сотрудникам органов внутренних дел. Изъятый боеприпас направлен на экспертизу.

https://ria.ru/20250322/ermitazh-2006648245.html

чебоксары

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, чебоксары, государственный эрмитаж, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)