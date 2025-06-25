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Турист пытался пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон - РИА Новости, 25.06.2025
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20:38 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ermitazh-2025452598.html
Турист пытался пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон
Турист пытался пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон - РИА Новости, 25.06.2025
Турист пытался пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон
Житель Чебоксар пытался пронести в Государственный Эрмитаж 21 гильзу и патрон, мужчина задержан и передан полиции, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:38:00+03:00
2025-06-25T20:38:00+03:00
происшествия
чебоксары
государственный эрмитаж
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Житель Чебоксар пытался пронести в Государственный Эрмитаж 21 гильзу и патрон, мужчина задержан и передан полиции, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии. &quot;Житель Чебоксар зашел в Эрмитаж вместе с другими туристами. Мужчина положил свой рюкзак на ленту рентгеновской установки, после чего росгвардейцами совместно со службой безопасности музея в сумке были выявлены предметы, запрещенные к проносу в музей. В одном из карманов рюкзака гостя города лежали 21 гильза и один патрон калибра 7,62 миллиметра, предположительно, боевой&quot;, - говорится в сообщении.Инцидент произошел в среду днем. Росгвардейцы задержали 37-летнего правонарушителя и передали его сотрудникам органов внутренних дел. Изъятый боеприпас направлен на экспертизу.
https://ria.ru/20250322/ermitazh-2006648245.html
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происшествия, чебоксары, государственный эрмитаж, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Чебоксары, Государственный Эрмитаж, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Турист пытался пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон

Росгвардия задержала туриста, пытавшегося пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Житель Чебоксар пытался пронести в Государственный Эрмитаж 21 гильзу и патрон, мужчина задержан и передан полиции, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии.
«

"Житель Чебоксар зашел в Эрмитаж вместе с другими туристами. Мужчина положил свой рюкзак на ленту рентгеновской установки, после чего росгвардейцами совместно со службой безопасности музея в сумке были выявлены предметы, запрещенные к проносу в музей. В одном из карманов рюкзака гостя города лежали 21 гильза и один патрон калибра 7,62 миллиметра, предположительно, боевой", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в среду днем.
Росгвардейцы задержали 37-летнего правонарушителя и передали его сотрудникам органов внутренних дел. Изъятый боеприпас направлен на экспертизу.
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ПроисшествияЧебоксарыГосударственный ЭрмитажФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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