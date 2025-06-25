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Посол Белоруссии высказался о возможности вступления новых членов в ЕАЭС - РИА Новости, 25.06.2025
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20:01 25.06.2025 (обновлено: 20:13 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/eaes-2025446393.html
Посол Белоруссии высказался о возможности вступления новых членов в ЕАЭС
Посол Белоруссии высказался о возможности вступления новых членов в ЕАЭС - РИА Новости, 25.06.2025
Посол Белоруссии высказался о возможности вступления новых членов в ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для равноправного диалога, но сейчас более активно работает над соглашениями о зоне свободной торговли с другими... РИА Новости, 25.06.2025
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2025-06-25T20:13:00+03:00
белоруссия
евразийский экономический союз
минск
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для равноправного диалога, но сейчас более активно работает над соглашениями о зоне свободной торговли с другими государствами, сказал в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник."Союз открыт для взаимовыгодного, равноправного диалога. Но в настоящее время более активно идет работа по подготовке соглашений о зонах свободной торговли", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности появления новых членов ЕАЭС.Он добавил, что экспорт ЕАЭС в последние годы переориентируется на азиатские рынки, а на внутреннем рынке союза появляются новые иностранные поставщики."Данные тенденции находят свое отражение и в текущей переговорной работе Союза. Сегодня мы пытаемся активно использовать потенциал ЕАЭС для развития отношений с третьими странами", - отметил дипломат.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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белоруссия, евразийский экономический союз, минск, россия
Белоруссия, Евразийский экономический союз, Минск, Россия
Посол Белоруссии высказался о возможности вступления новых членов в ЕАЭС

Посол Белоруссии Рогожник: ЕАЭС открыт для взаимовыгодного равноправного диалога

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для равноправного диалога, но сейчас более активно работает над соглашениями о зоне свободной торговли с другими государствами, сказал в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник.
«
"Союз открыт для взаимовыгодного, равноправного диалога. Но в настоящее время более активно идет работа по подготовке соглашений о зонах свободной торговли", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности появления новых членов ЕАЭС.
Он добавил, что экспорт ЕАЭС в последние годы переориентируется на азиатские рынки, а на внутреннем рынке союза появляются новые иностранные поставщики.
"Данные тенденции находят свое отражение и в текущей переговорной работе Союза. Сегодня мы пытаемся активно использовать потенциал ЕАЭС для развития отношений с третьими странами", - отметил дипломат.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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БелоруссияЕвразийский экономический союзМинскРоссия
 
 
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