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Посол Белоруссии высказался о возможности вступления новых членов в ЕАЭС
Посол Белоруссии высказался о возможности вступления новых членов в ЕАЭС - РИА Новости, 25.06.2025
Посол Белоруссии высказался о возможности вступления новых членов в ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для равноправного диалога, но сейчас более активно работает над соглашениями о зоне свободной торговли с другими... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:01:00+03:00
2025-06-25T20:01:00+03:00
2025-06-25T20:13:00+03:00
белоруссия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для равноправного диалога, но сейчас более активно работает над соглашениями о зоне свободной торговли с другими государствами, сказал в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник."Союз открыт для взаимовыгодного, равноправного диалога. Но в настоящее время более активно идет работа по подготовке соглашений о зонах свободной торговли", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности появления новых членов ЕАЭС.Он добавил, что экспорт ЕАЭС в последние годы переориентируется на азиатские рынки, а на внутреннем рынке союза появляются новые иностранные поставщики."Данные тенденции находят свое отражение и в текущей переговорной работе Союза. Сегодня мы пытаемся активно использовать потенциал ЕАЭС для развития отношений с третьими странами", - отметил дипломат.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250625/otsenka-2025363255.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, евразийский экономический союз, минск, россия
Белоруссия, Евразийский экономический союз, Минск, Россия
Посол Белоруссии высказался о возможности вступления новых членов в ЕАЭС
Посол Белоруссии Рогожник: ЕАЭС открыт для взаимовыгодного равноправного диалога