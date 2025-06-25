Рейтинг@Mail.ru
В полиции рассказали подробности ДТП на 62-м километре трассы М-12 - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 25.06.2025 (обновлено: 20:44 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/dtp-2025451248.html
В полиции рассказали подробности ДТП на 62-м километре трассы М-12
В полиции рассказали подробности ДТП на 62-м километре трассы М-12 - РИА Новости, 25.06.2025
В полиции рассказали подробности ДТП на 62-м километре трассы М-12
Грузовик загорелся от столкновения с внедорожником на 62-м километре трассы М-12 "Восток" в Подмосковье, движение ограничено, сообщает ГУМВД России по... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:27:00+03:00
2025-06-25T20:44:00+03:00
происшествия
россия
трасса м-12
московская область (подмосковье)
авто
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
автодор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Грузовик загорелся от столкновения с внедорожником на 62-м километре трассы М-12 "Восток" в Подмосковье, движение ограничено, сообщает ГУМВД России по Московской области.В среду вечером на 62-м километре автодороги М-12 в сторону Москвы произошло ДТП. Пресс-служба госкомпании "Автодор" сообщала, что движение автомобилей перекрыто в сторону столицы, съезд организован на 69-м километре трассы.&quot;По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с внедорожником, который остановился по причине неисправности. После чего грузовик опрокинулся и произошло его возгорание&quot;, - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По словам правоохранителей, участники ДТП за медицинской помощью не обращались.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено."Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250605/dtp-2021124061.html
россия
трасса м-12
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, трасса м-12, московская область (подмосковье), авто, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), автодор
Происшествия, Россия, Трасса М-12, Московская область (Подмосковье), Авто, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Автодор
В полиции рассказали подробности ДТП на 62-м километре трассы М-12

Грузовик столкнулся с остановившейся машиной на 62-м км трассы М-12 "Восток"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Грузовик загорелся от столкновения с внедорожником на 62-м километре трассы М-12 "Восток" в Подмосковье, движение ограничено, сообщает ГУМВД России по Московской области.
В среду вечером на 62-м километре автодороги М-12 в сторону Москвы произошло ДТП. Пресс-служба госкомпании "Автодор" сообщала, что движение автомобилей перекрыто в сторону столицы, съезд организован на 69-м километре трассы.
«

"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с внедорожником, который остановился по причине неисправности. После чего грузовик опрокинулся и произошло его возгорание", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По словам правоохранителей, участники ДТП за медицинской помощью не обращались.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено.
"Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда", - заключили в ведомстве.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Татарстане произошло ДТП на трассе М-12 "Восток" в сторону Казани
5 июня, 16:14
 
ПроисшествияРоссияТрасса М-12Московская область (Подмосковье)АвтоМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Автодор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала