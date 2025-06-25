https://ria.ru/20250625/dtp-2025451248.html
В полиции рассказали подробности ДТП на 62-м километре трассы М-12
В полиции рассказали подробности ДТП на 62-м километре трассы М-12 - РИА Новости, 25.06.2025
В полиции рассказали подробности ДТП на 62-м километре трассы М-12
Грузовик загорелся от столкновения с внедорожником на 62-м километре трассы М-12 "Восток" в Подмосковье, движение ограничено, сообщает ГУМВД России по... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:27:00+03:00
2025-06-25T20:27:00+03:00
2025-06-25T20:44:00+03:00
происшествия
россия
трасса м-12
московская область (подмосковье)
авто
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
автодор
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Грузовик загорелся от столкновения с внедорожником на 62-м километре трассы М-12 "Восток" в Подмосковье, движение ограничено, сообщает ГУМВД России по Московской области.В среду вечером на 62-м километре автодороги М-12 в сторону Москвы произошло ДТП. Пресс-служба госкомпании "Автодор" сообщала, что движение автомобилей перекрыто в сторону столицы, съезд организован на 69-м километре трассы."По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с внедорожником, который остановился по причине неисправности. После чего грузовик опрокинулся и произошло его возгорание", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По словам правоохранителей, участники ДТП за медицинской помощью не обращались.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено."Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250605/dtp-2021124061.html
россия
трасса м-12
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, трасса м-12, московская область (подмосковье), авто, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), автодор
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В полиции рассказали подробности ДТП на 62-м километре трассы М-12
Грузовик столкнулся с остановившейся машиной на 62-м км трассы М-12 "Восток"