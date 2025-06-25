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Движение по трассе М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыли из-за ДТП - РИА Новости, 25.06.2025
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20:09 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/dtp-2025447419.html
Движение по трассе М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыли из-за ДТП
Движение по трассе М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыли из-за ДТП - РИА Новости, 25.06.2025
Движение по трассе М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыли из-за ДТП
Движение автомобилей перекрыто на 62-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы из-за ДТП, съезд организован на 69-м километре трассы, сообщила... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:09:00+03:00
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происшествия
авто
москва
автодор
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение автомобилей перекрыто на 62-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы из-за ДТП, съезд организован на 69-м километре трассы, сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор". &quot;Из-за ДТП нет движения на 62-м километре М-12 &quot;Восток&quot; в сторону Москвы. Организован съезд на 69-м километре М-12&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале госкомпании.В "Автодоре" отметили, что плата за проезд на участке с затором в результате аварии взиматься не будет.
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происшествия, авто, москва, автодор
Происшествия, Авто, Москва, Автодор
Движение по трассе М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыли из-за ДТП

Автодор: на 62-м км трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы нет движения из-за ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение автомобилей перекрыто на 62-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы из-за ДТП, съезд организован на 69-м километре трассы, сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор".
«

"Из-за ДТП нет движения на 62-м километре М-12 "Восток" в сторону Москвы. Организован съезд на 69-м километре М-12", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкомпании.

В "Автодоре" отметили, что плата за проезд на участке с затором в результате аварии взиматься не будет.
Сотрудник Госавтоинспекции - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
На 262-м километре трассы М-12 "Восток" произошло ДТП
14 мая, 22:35
 
ПроисшествияАвтоМоскваАвтодор
 
 
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