https://ria.ru/20250625/dtp-2025447419.html

Движение по трассе М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыли из-за ДТП

Движение по трассе М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыли из-за ДТП - РИА Новости, 25.06.2025

Движение по трассе М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыли из-за ДТП

Движение автомобилей перекрыто на 62-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы из-за ДТП, съезд организован на 69-м километре трассы, сообщила... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T20:09:00+03:00

2025-06-25T20:09:00+03:00

2025-06-25T20:09:00+03:00

происшествия

авто

москва

автодор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение автомобилей перекрыто на 62-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы из-за ДТП, съезд организован на 69-м километре трассы, сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор". "Из-за ДТП нет движения на 62-м километре М-12 "Восток" в сторону Москвы. Организован съезд на 69-м километре М-12", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкомпании.В "Автодоре" отметили, что плата за проезд на участке с затором в результате аварии взиматься не будет.

https://ria.ru/20250514/dtp-2016995736.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, автодор