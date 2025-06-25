https://ria.ru/20250625/dtp-2025447419.html
Движение по трассе М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыли из-за ДТП
Движение по трассе М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыли из-за ДТП - РИА Новости, 25.06.2025
Движение по трассе М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыли из-за ДТП
Движение автомобилей перекрыто на 62-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы из-за ДТП, съезд организован на 69-м километре трассы, сообщила... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:09:00+03:00
2025-06-25T20:09:00+03:00
2025-06-25T20:09:00+03:00
происшествия
авто
москва
автодор
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение автомобилей перекрыто на 62-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы из-за ДТП, съезд организован на 69-м километре трассы, сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор". "Из-за ДТП нет движения на 62-м километре М-12 "Восток" в сторону Москвы. Организован съезд на 69-м километре М-12", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкомпании.В "Автодоре" отметили, что плата за проезд на участке с затором в результате аварии взиматься не будет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, москва, автодор
Происшествия, Авто, Москва, Автодор
Движение по трассе М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыли из-за ДТП
Автодор: на 62-м км трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы нет движения из-за ДТП