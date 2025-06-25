В Кировской области вынесли приговор виновнику пьяного ДТП с погибшими
Виновник пьяного ДТП с двумя погибшими в Кировской области получил 9 лет колонии
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Пьяный водитель, насмерть сбивший двух пешеходов и ранивший еще двух в поселке Арбаж Кировской области, осужден на девять лет и три месяца колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что вечером 28 сентября 2024 года 38-летний мужчина, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем ВАЗ-2110, двигался по улице Советской поселка Арбаж. В момент движения мужчина явно превысил скоростной режим и наехал на группу из четырех пешеходов, двигавшихся по краю проезжей части. В результате ДТП два пешехода погибли, двум другим были причинены телесные повреждения без вреда здоровью. Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
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"Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры и назначил подсудимому наказание в виде девяти лет трех месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года. Отбывать основное наказание мужчина будет в колонии общего режима. До вступления в законную силу он останется под стражей", - говорится в сообщении.
Суд также удовлетворил предъявленные исковые требования родственников погибших о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере более двух миллионов рублей.
Как сообщал губернатор Кировской области Александр Соколов, погибшие женщины - председатель думы Арбажского муниципального округа Галина Макина и руководитель муниципального предприятия Наталья Тарбеева.