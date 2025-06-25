https://ria.ru/20250625/dtp-2025437094.html

В Кировской области вынесли приговор виновнику пьяного ДТП с погибшими

В Кировской области вынесли приговор виновнику пьяного ДТП с погибшими - РИА Новости, 25.06.2025

В Кировской области вынесли приговор виновнику пьяного ДТП с погибшими

Пьяный водитель, насмерть сбивший двух пешеходов и ранивший еще двух в поселке Арбаж Кировской области, осужден на девять лет и три месяца колонии общего... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:01:00+03:00

2025-06-25T19:01:00+03:00

2025-06-25T19:01:00+03:00

происшествия

кировская область

россия

александр соколов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Пьяный водитель, насмерть сбивший двух пешеходов и ранивший еще двух в поселке Арбаж Кировской области, осужден на девять лет и три месяца колонии общего режима, сообщает прокуратура региона. В суде установлено, что вечером 28 сентября 2024 года 38-летний мужчина, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем ВАЗ-2110, двигался по улице Советской поселка Арбаж. В момент движения мужчина явно превысил скоростной режим и наехал на группу из четырех пешеходов, двигавшихся по краю проезжей части. В результате ДТП два пешехода погибли, двум другим были причинены телесные повреждения без вреда здоровью. Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). "Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры и назначил подсудимому наказание в виде девяти лет трех месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года. Отбывать основное наказание мужчина будет в колонии общего режима. До вступления в законную силу он останется под стражей", - говорится в сообщении.Суд также удовлетворил предъявленные исковые требования родственников погибших о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере более двух миллионов рублей. Как сообщал губернатор Кировской области Александр Соколов, погибшие женщины - председатель думы Арбажского муниципального округа Галина Макина и руководитель муниципального предприятия Наталья Тарбеева.

https://ria.ru/20250623/primore-2024726488.html

https://ria.ru/20250613/dtp-2022699454.html

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кировская область, россия, александр соколов