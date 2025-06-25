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В Белгородской области украинский дрон атаковал предприятие - РИА Новости, 25.06.2025
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18:23 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/dron-2025423461.html
В Белгородской области украинский дрон атаковал предприятие
В Белгородской области украинский дрон атаковал предприятие - РИА Новости, 25.06.2025
В Белгородской области украинский дрон атаковал предприятие
Украинский дрон атаковал предприятие в селе Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены цех и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:23:00+03:00
2025-06-25T18:23:00+03:00
происшествия
белгородская область
отрадное
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Украинский дрон атаковал предприятие в селе Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены цех и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник сдетонировал на стоянке предприятия - повреждены остекление, фасад производственного цеха и посечен осколками легковой автомобиль. Вследствие детонации второго FPV-дрона в частном доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад и забор. В селе Нежеголь от удара дрона повреждён объект торговли", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Отрадное Белгородского района FPV-дрон ударил по автомобилю. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате атаки беспилотника загорелась кровля частного дома.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, отрадное, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Отрадное, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области украинский дрон атаковал предприятие

Гладков: в Новой Таволжанке Белгородской области дрон ВСУ атаковал предприятие

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль пожарной охраны МЧС России в Белгородской области
Автомобиль пожарной охраны МЧС России в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль пожарной охраны МЧС России в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Украинский дрон атаковал предприятие в селе Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены цех и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник сдетонировал на стоянке предприятия - повреждены остекление, фасад производственного цеха и посечен осколками легковой автомобиль. Вследствие детонации второго FPV-дрона в частном доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад и забор. В селе Нежеголь от удара дрона повреждён объект торговли", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Отрадное Белгородского района FPV-дрон ударил по автомобилю. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате атаки беспилотника загорелась кровля частного дома.
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ПроисшествияБелгородская областьОтрадноеБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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