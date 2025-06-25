https://ria.ru/20250625/dron-2025423461.html
В Белгородской области украинский дрон атаковал предприятие
В Белгородской области украинский дрон атаковал предприятие - РИА Новости, 25.06.2025
В Белгородской области украинский дрон атаковал предприятие
Украинский дрон атаковал предприятие в селе Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены цех и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:23:00+03:00
2025-06-25T18:23:00+03:00
2025-06-25T18:23:00+03:00
происшествия
белгородская область
отрадное
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952224577_40:0:3681:2048_1920x0_80_0_0_8db1ba42338f32800d5f4678c8e046dc.jpg
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Украинский дрон атаковал предприятие в селе Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены цех и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник сдетонировал на стоянке предприятия - повреждены остекление, фасад производственного цеха и посечен осколками легковой автомобиль. Вследствие детонации второго FPV-дрона в частном доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад и забор. В селе Нежеголь от удара дрона повреждён объект торговли", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Отрадное Белгородского района FPV-дрон ударил по автомобилю. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате атаки беспилотника загорелась кровля частного дома.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
отрадное
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952224577_495:0:3226:2048_1920x0_80_0_0_0119ce5893089392db30f189fedafaee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, отрадное, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Отрадное, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области украинский дрон атаковал предприятие
Гладков: в Новой Таволжанке Белгородской области дрон ВСУ атаковал предприятие