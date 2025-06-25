https://ria.ru/20250625/dron-2025423461.html

В Белгородской области украинский дрон атаковал предприятие

В Белгородской области украинский дрон атаковал предприятие - РИА Новости, 25.06.2025

В Белгородской области украинский дрон атаковал предприятие

Украинский дрон атаковал предприятие в селе Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены цех и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:23:00+03:00

2025-06-25T18:23:00+03:00

2025-06-25T18:23:00+03:00

происшествия

белгородская область

отрадное

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Украинский дрон атаковал предприятие в селе Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены цех и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник сдетонировал на стоянке предприятия - повреждены остекление, фасад производственного цеха и посечен осколками легковой автомобиль. Вследствие детонации второго FPV-дрона в частном доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад и забор. В селе Нежеголь от удара дрона повреждён объект торговли", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Отрадное Белгородского района FPV-дрон ударил по автомобилю. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате атаки беспилотника загорелась кровля частного дома.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

отрадное

белгородский район

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происшествия, белгородская область, отрадное, белгородский район, вячеслав гладков