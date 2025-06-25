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Дмитриев согласился с мнением, что СВО могла бы закончиться за 12 дней - РИА Новости, 25.06.2025
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02:02 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/dmitriev-2025231966.html
Дмитриев согласился с мнением, что СВО могла бы закончиться за 12 дней
Дмитриев согласился с мнением, что СВО могла бы закончиться за 12 дней - РИА Новости, 25.06.2025
Дмитриев согласился с мнением, что СВО могла бы закончиться за 12 дней
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:02:00+03:00
2025-06-25T02:02:00+03:00
сша
иран
израиль
дональд трамп
кирилл дмитриев
джо байден
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласен с тем, что украинский конфликт мог закончиться за 12 дней, как и ирано-израильский, если бы в то время президентом США был не Джо Байден, а Дональд Трамп. Во вторник американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ и криптовалют, провел параллели между ирано-израильской войной и конфликтом на Украине, заявив, что последний тоже мог бы завершиться "за 12 дней". Он отметил, что это "не просто предположение - это называлось "Стамбульские соглашения", но тогда президентом США был Байден, а не Трамп. "Правда", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Сакса. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250624/dmitriev-2024980502.html
https://ria.ru/20250623/dmitriev-2024831871.html
сша
иран
израиль
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сша, иран, израиль, дональд трамп, кирилл дмитриев, джо байден, российский фонд прямых инвестиций
США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев согласился с мнением, что СВО могла бы закончиться за 12 дней

Дмитриев согласился со словами Сакса, что СВО могла бы закончиться за 12 дней

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласен с тем, что украинский конфликт мог закончиться за 12 дней, как и ирано-израильский, если бы в то время президентом США был не Джо Байден, а Дональд Трамп.
Во вторник американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ и криптовалют, провел параллели между ирано-израильской войной и конфликтом на Украине, заявив, что последний тоже мог бы завершиться "за 12 дней". Он отметил, что это "не просто предположение - это называлось "Стамбульские соглашения", но тогда президентом США был Байден, а не Трамп.
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"Правда", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Сакса.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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СШАИранИзраильДональд ТрампКирилл ДмитриевДжо БайденРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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