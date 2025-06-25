https://ria.ru/20250625/dialog-2025300048.html
Россия и Украина не ведут диалог по проектам меморандумов, заявил Песков
Россия и Украина не ведут диалог по проектам меморандумов, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2025
Россия и Украина не ведут диалог по проектам меморандумов, заявил Песков
Диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов по урегулированию на Украине сейчас не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:17:00+03:00
2025-06-25T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов по урегулированию на Украине сейчас не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли сейчас до третьего раунда переговоров обмен мнениями по проекту меморандумов между РФ и Украиной.
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Украина, Москва, Киев, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Россия и Украина не ведут диалог по проектам меморандумов, заявил Песков
Песков: диалог между РФ и Украиной по проектам меморандумов сейчас не ведется