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Россия и Украина не ведут диалог по проектам меморандумов, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2025
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12:17 25.06.2025 (обновлено: 12:24 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/dialog-2025300048.html
Россия и Украина не ведут диалог по проектам меморандумов, заявил Песков
Россия и Украина не ведут диалог по проектам меморандумов, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2025
Россия и Украина не ведут диалог по проектам меморандумов, заявил Песков
Диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов по урегулированию на Украине сейчас не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 25.06.2025
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов по урегулированию на Украине сейчас не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли сейчас до третьего раунда переговоров обмен мнениями по проекту меморандумов между РФ и Украиной.
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украина, москва, киев, россия, дмитрий песков, в мире
Украина, Москва, Киев, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Россия и Украина не ведут диалог по проектам меморандумов, заявил Песков

Песков: диалог между РФ и Украиной по проектам меморандумов сейчас не ведется

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов по урегулированию на Украине сейчас не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли сейчас до третьего раунда переговоров обмен мнениями по проекту меморандумов между РФ и Украиной.
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Кремле рассказали о переговорах России и Украины
12:19
 
УкраинаМоскваКиевРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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