https://ria.ru/20250625/defitsit-2025226368.html

СМИ: ФРГ грозит дефицит бюджета в 144 миллиарда евро

СМИ: ФРГ грозит дефицит бюджета в 144 миллиарда евро - РИА Новости, 25.06.2025

СМИ: ФРГ грозит дефицит бюджета в 144 миллиарда евро

В Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета размером до 144 миллиардов евро, что связано с планами правительства по инвестициям в бундесвер и... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T00:16:00+03:00

2025-06-25T00:16:00+03:00

2025-06-25T11:44:00+03:00

германия

украина

олаф шольц

фридрих мерц

кристиан линднер

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БЕРЛИН, 24 июн — РИА Новости. В Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета размером до 144 миллиардов евро, что связано с планами правительства по инвестициям в бундесвер и промышленность, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на конфиденциальный документ Министерства финансов страны."При формировании федерального бюджета на 2027 год необходимо покрыть потребность в действии в размере около 22 миллиардов евро. В 2028 и 2029 годах эта потребность составит 56 и 66 миллиардов евро соответственно", — говорится в правительственном документе, составленным Минфином для других министерств. Издание отмечает, что под выражением "потребность в действии" имеются в виду запланированные расходы, выходящие за рамки доходов государства. Таким образом, бюджетный дефицит — при отсутствии источников для его погашения — может составить до 144 миллиардов евро суммарно, подчеркивает Handelsblatt.По данным газеты, коалиционный договор текущего созыва кабмина предполагает послабления в области так называемого "долгового тормоза" — ограничений на взятие государственных заимствований. Однако послабления эти охватывают лишь оборонные расходы, в то время как для всех остальных инвестиций "долговой тормоз" по-прежнему действует.Все осложняется и тем, как пишет издание, что начиная с 2028 года федеральное правительство должно будет начать погашать долги, которые образовались во время пандемии коронавируса, когда действие "долгового тормоза" временно было приостановлено. Данные погашения будут составлять около девяти миллиардов евро в год. Ранее сообщалось, что кабинет министров ФРГ принял проект федерального бюджета на 2025 год, бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года. В общей сложности заимствования до 2029 года составят 850 миллиардов евро. С их помощью кабмин канцлера Фридриха Мерца намерен модернизировать инфраструктуру, вооружить бундесвер и дать импульсы экономике. Глава Минфина Ларс Клингбайль, в свою очередь, заявил, что расходы на оборону в государственном бюджете Германии на этот год будут увеличены примерно до 62,4 миллиардов евро, а помощь Украине составит 8,3 миллиарда евро. По данным Министерства обороны, в случае выполнения финансового плана бюджет бундесвера вырастет до 82,69 миллиарда в 2026-м, 93,35 миллиарда в 2027-м, 136,48 миллиарда в 2028-м и 152,83 миллиарда в 2029 году, что будет соответствует 3,5% от ВВП. "Долговой тормоз" стал предметом споров еще при прошлом кабмине экс-канцлера Олафа Шольца. Германия в начале ноября прошлого года столкнулась с правительственным кризисом и досрочными выборами после того, как по настоянию Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он называл нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.

https://ria.ru/20250624/merts-2025090502.html

https://ria.ru/20250623/zoloto-2024825974.html

https://ria.ru/20250623/pistorius-2024810480.html

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германия, украина, олаф шольц, фридрих мерц, кристиан линднер